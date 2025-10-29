Alertan por una estafa con correos falsos sobre supuestas multas por no votar

correo falso

El correo que llega dice: "Según el registro del Padrón Electoral Nacional, se verificó que no asististe a la votación del día 26 de octubre de 2025. De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos 3 días hábiles. Para consultar el detalle y regularizar tu situación ingresá al siguiente enlace".

El pasado domingo 26 de octubre, los argentinos participaron de las elecciones legislativas 2025, en las que se eligieron 127 diputados y 24 senadores nacionales, renovando así una parte importante del Congreso de la Nación. Sin embargo, cerca de 12 millones de personas no asistieron a ese compromiso y la ley anticipó qué pasa con ellos.

Por primera vez en todo el país, los comicios se realizaron con la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. La BUP, creada por la Ley N.º 27.781, unifica en una sola hoja a todos los candidatos y partidos políticos, evitando la falta de boletas y reduciendo irregularidades.

Esta modalidad buscar garantizar igualdad de condiciones entre los espacios políticos y simplifica la tarea del votante: solo se debe marcar con una cruz o tilde al candidato o lista elegida.

Multa por no votar en las elecciones legislativas

El Código Electoral Nacional establece que quienes no voten sin una justificación válida deberán pagar una multa que va de $50 a $500, dependiendo del número de infracciones:

Primera infracción: $50

Segunda infracción: $100

Tercera infracción: $200

Cuarta infracción: $400

Quinta o más infracciones: $500

La sanción aplica a electores de entre 18 y 70 años, quienes además quedarán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no justifican su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección.