En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Estafa
Correos
ROBO DE DATOS

Alertan por una estafa con correos falsos sobre supuestas multas por no votar

La Justicia Nacional Electoral advirtió sobre un mail fraudulento enviado desde una dirección apócrifa del Gobierno que exige pagar una supuesta multa por no haber votado. ¿Dónde consultar si debo pagar?

Alertan por una estafa con correos falsos sobre supuestas multas por no votar

La Justicia Nacional Electoral (JNE) alertó esta tarde sobre una estafa que circula a través de un correo falso para pagar una supuesta multa por no haberse presentado a votar. Desde el organismo aclararon que no son los autores de esos contactos e indicaron el canal por el medio del cual los electores pueden corroborar su situación.

Leé también Elecciones 2025: dónde esperan los resultados las principales fuerzas
Dónde esperan los resultados las principales fuerzas. 

En un comunicado, la Justicia Electoral informó de la circulación de "un correo electrónico falso" que simula ser enviado por el sitio gubernamental Mi Argentina. La dirección de correo de la cual proviene el mail es de [email protected] y en la comunicación se le indica al "ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado".

correo falso1

Según precisó la Justicia Electoral, el "mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona". Además aclararon que desde ese organismo "no se envía ningún correo electrónico de esta índole" y señalaron que la "única manera de corroborar la situación del elector" es a través del sitio https://infractores.padron.gov.ar/.

Qué dice el mail fraudulento

El mail falso que llega a las casillas hace alusión a las elecciones del pasado 26 de octubre y ofrece un link a partir del cual se sustrae la información de la víctima.

correo falso

El correo que llega dice: "Según el registro del Padrón Electoral Nacional, se verificó que no asististe a la votación del día 26 de octubre de 2025. De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos 3 días hábiles. Para consultar el detalle y regularizar tu situación ingresá al siguiente enlace".

Elecciones legislativas 2025

El pasado domingo 26 de octubre, los argentinos participaron de las elecciones legislativas 2025, en las que se eligieron 127 diputados y 24 senadores nacionales, renovando así una parte importante del Congreso de la Nación. Sin embargo, cerca de 12 millones de personas no asistieron a ese compromiso y la ley anticipó qué pasa con ellos.

Por primera vez en todo el país, los comicios se realizaron con la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. La BUP, creada por la Ley N.º 27.781, unifica en una sola hoja a todos los candidatos y partidos políticos, evitando la falta de boletas y reduciendo irregularidades.

Esta modalidad buscar garantizar igualdad de condiciones entre los espacios políticos y simplifica la tarea del votante: solo se debe marcar con una cruz o tilde al candidato o lista elegida.

Multa por no votar en las elecciones legislativas

El Código Electoral Nacional establece que quienes no voten sin una justificación válida deberán pagar una multa que va de $50 a $500, dependiendo del número de infracciones:

  • Primera infracción: $50
  • Segunda infracción: $100
  • Tercera infracción: $200
  • Cuarta infracción: $400
  • Quinta o más infracciones: $500

La sanción aplica a electores de entre 18 y 70 años, quienes además quedarán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no justifican su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estafa Correos Multas Votación Robo
Notas relacionadas
Elecciones 2025: cuándo asumen los nuevos diputados y senadores electos en el Congreso
AUH y Tarjeta Alimentar después de las elecciones 2025: montos actualizados que recibirán las familias
La gran estafa en WhatsApp: este es el mensaje que puede vaciarte la cuenta y nunca tenés que responder

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar