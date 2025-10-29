En vivo Radio La Red
Economía
YPF
Argentina
APELACIÓN

Juicio por YPF: Argentina hizo su exposición en una audiencia clave y confía en revertir la sentencia por US$ 16.000 millones

Tras una audiencia clave en la Corte de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación aseguró que la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023 fue “errónea” y basada en una interpretación equivocada del derecho argentino.

Juicio por YPF: Argentina hizo su exposición en una audiencia clave y confía en revertir la sentencia por US$ 16.000 millones
Un grupo de países apoyan a la Argentina en la apelación contra el fallo que ordena entregar acciones.
Un grupo de países apoyan a la Argentina en la apelación contra el fallo que ordena entregar acciones. 

Durante la jornada, los abogados del Estado presentaron los fundamentos ante la Corte de Apelaciones, al cuestionar la sentencia emitida en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de “errónea” y sustentada en una lectura incorrecta del derecho argentino.

En un comunicado oficial, la Procuración detalló que la defensa argentina insistió en que el caso debía haberse tramitado ante tribunales nacionales, al tratarse de un conflicto regido por normas locales. Según el planteo, la resolución inicial se basó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y desconoció el marco normativo aplicable.

Los representantes argentinos recordaron que Petersen Energía y Eton Park Capital Management no compraron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF en 1993, sino años más tarde, mediante operaciones privadas con Repsol en España, “rodeadas de serias sospechas de corrupción”. Además, remarcaron que esos grupos, junto a Repsol, “drenaron los recursos de YPF” a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, pese a saber que cualquier disputa debía resolverse según la legislación argentina.

la-jueza-loretta-preska-foto-reuters-3WQXBZWPVZE2LOJALSUY2MG2BY

El comunicado sostuvo que los demandantes “eligieron no recurrir a los tribunales argentinos” y, años después, buscaron una reparación en los Estados Unidos, donde —según la Procuración— ningún juez local habría arribado a las mismas conclusiones.

También apuntó contra Burford Capital, el fondo británico que adquirió el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y ahora pretende una ganancia “superior al 37.000%”. “Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica”, señaló el organismo, y advirtió que el fondo “busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”.

En su mensaje, la Procuración enmarcó el litigio dentro de “el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner”, donde “determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”. En esa línea, acusó a los exaccionistas de Petersen de intentar beneficiarse nuevamente mediante “una especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni experiencia del derecho argentino”.

Por último, el organismo agradeció el respaldo de varios Estados que presentaron escritos de apoyo a la posición argentina ante la justicia estadounidense y manifestó su optimismo respecto del fallo final.

“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que competen a otras jurisdicciones”, concluyó el comunicado. De confirmarse, el resultado representaría un triunfo clave para el Gobierno en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia.

