Juicio por YPF: Argentina hizo su exposición en una audiencia clave y confía en revertir la sentencia por US$ 16.000 millones

El comunicado sostuvo que los demandantes “eligieron no recurrir a los tribunales argentinos” y, años después, buscaron una reparación en los Estados Unidos, donde —según la Procuración— ningún juez local habría arribado a las mismas conclusiones.

También apuntó contra Burford Capital, el fondo británico que adquirió el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y ahora pretende una ganancia “superior al 37.000%”. “Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica”, señaló el organismo, y advirtió que el fondo “busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”.

En su mensaje, la Procuración enmarcó el litigio dentro de “el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner”, donde “determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”. En esa línea, acusó a los exaccionistas de Petersen de intentar beneficiarse nuevamente mediante “una especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni experiencia del derecho argentino”.

Por último, el organismo agradeció el respaldo de varios Estados que presentaron escritos de apoyo a la posición argentina ante la justicia estadounidense y manifestó su optimismo respecto del fallo final.

“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que competen a otras jurisdicciones”, concluyó el comunicado. De confirmarse, el resultado representaría un triunfo clave para el Gobierno en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia.