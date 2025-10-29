La convocatoria de Milei a los gobernadores solo alcanza a los que firmaron el Pacto de Mayo: la estrategia de los mandatarios

Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores. (Foto: X)

Las expectativas de los mandatarios

A24.com habló con gobernadores y funcionarios de todas las provincias convocadas. En todos los casos no reina el entusiasmo, aunque aceptan la convocatoria.

"Lo que queremos es reciprocidad. Que ayuden a las economías regionales, que terminen la obra pública que está sin terminar, que nos traten de igual a igual", planteó un funcionario consultado de una provincia de las "independientes" (es decir, que no responde a ningún partido político nacional.

Milei necesita dar señales de gobernabilidad hacia adentro y hacia afuera. A pesar del triunfo sigue sin ser primera minoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso. En el Senado tiene apenas 20 senadores contra los 25 del peronismo; en diputados son 92, contra 93 del peronismo si es que permanece unido.

El Gobierno plantea una ambiciosa agenda de reformas que es imposible de llevar adelante sin consenso político. Para eso necesita dar vuelta la página electoral, y retomar una agenda de gestión. "Es lo que dijo el presidente muchas veces en campaña. Una vez terminada la disputa de las elecciones, vamos a retomar el camino del diálogo", apuntan en la Rosada.

El primer objetivo es lograr consensuar un presupuesto para 2026. Como segundo tramo aparece una reforma laboral y tributaria. Y por último, la llamada "Ley Bases II", cuyo contenido aún no se conoce.