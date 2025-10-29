Se filtraron los mensajes privados del novio de Lowrdez Fernández que mandaba con otra identidad para manipularla

Embed

¿Qué pasó en el polémico vivo de Fabiana Cantilo con Lowrdez Fernández?

Lowrdez Fernández mantuvo una charla íntima y sin filtros con su amiga Fabiana Cantilo a través de un vivo de Instagram, donde relató en detalle lo que ocurrió el jueves pasado en el departamento de Leandro García Gómez.

La conversación entre ambas artistas tuvo lugar en plena madrugada del miércoles. Allí, la ex Bandana relató cómo se desarrolló el operativo policial en la casa de su pareja, luego de que su madre presentara una denuncia por no saber nada de ella.

"¿Qué pasó? Quiero saber si estabas durmiendo cuando apareció la policía", le preguntó Cantilo. Y ella aclaró: "A vos te apareció la ambulancia, a mí de repente patadas de allanamiento. Con la frazada de tigre estaba. Tuve una angina de pu.. madre, te lo juro".

"No te creo nada esa parte", retrucó Fabiana. A lo que Lowrdez respondió: "Yo contesté donde estaba, todo". La cantante entonces compartió su experiencia: "No tengo ni idea lo que pasó, yo te entiendo porque he estado fisurada espantosamente cuando me llevaron a internar. Me fui a dormir a la clínica. Nunca forcejees en una clínica, me agarron entre cuatro y vino una jeringa y aparecí atada a la cama. ¿Quién es este novio que tenés rarísimo?". "No tengo nada, hace rato ya. Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no me pude levantar, me quedé dormida. Estuve dos días dormida", remarcó Lowrdez sobre su vínculo con Leandro García Gómez.

"Qué horror estar ahí durmiendo y no es que aparece tu mamá, aparece la policía", comentó Cantilo. "Patada de allanamiento", le dijo Fernández. Y Fabiana insistió: "Pero el señor te había pegado, no lo queremos al señor que pega, ¿por qué volvimos con el señor?".

"Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado y todo eso", explicó Fernández. Y su amiga fue al hueso: "¿No te volvió a pegar?".

"No volvió por eso realmente estoy muy triste que le hayan negado (la excarcelación)", defendió la cantante a García Gómez. Y Fabiana Cantilo insistió: "¿Me lo jurás por Dios?".

"Sí. Todo bien, me dormí. El domingo me despierto a la noche y empiezo con todo este cuadro. Compró él solo los remedios, yo estaba inconsiciente de la fiebre. Para mí me agarró Covid", concluyó Lowrdez.