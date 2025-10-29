A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TERRIBLE

Se filtraron los mensajes privados del novio de Lowrdez Fernández que mandaba con otra identidad para manipularla

En MBA, el ciclo conducido por Carlos Monti, mostraron los mensajes privados de la pareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, que enviaba con una identidad falsa.

29 oct 2025, 16:23
lowrdez fernández
lowrdez fernández

Tras la detención de Leandro García Gómez, a raíz de la denuncia presentada por Mabel López —madre de Lowrdez Fernández —, varias personas cercanas a la pareja debieron prestar declaración y aportar pruebas en el marco de la investigación. En ese contexto, se filtraron algunos chats.

En el programa MBA (TV Pública), conducido por Carlos Monti, mostraron algunas capturas de pantalla de conversaciones entre Leandro —quien utilizaba el nombre Esteban para gestionar contratos laborales en nombre de Lowrdez— y Walter Meninato, el community manager de la artista.

Leé también

Julieta Prandi se solidarizó con Lowrdez Fernández y reveló lo que más la sorprendió del caso

julieta prandi se solidarizo con lowrdez fernandez y revelo lo que mas la sorprendio del caso

"Querido, buen día. Sabés que yo no me meto en nada y siempre fui parcial, pero quiero saber si están bien. Solo eso por fa", escribió Meninato en uno de los chats. La respuesta de García Gómez fue escueta y acompañada por foto "bombita" para verse una sola vez.

Más adelante, se puede leer otro mensaje de Leandro: "Amigo, ¿te puedo llamar?". A lo que el community manager respondió: "Qué loco todo".

Embed

¿Qué pasó en el polémico vivo de Fabiana Cantilo con Lowrdez Fernández?

Lowrdez Fernández mantuvo una charla íntima y sin filtros con su amiga Fabiana Cantilo a través de un vivo de Instagram, donde relató en detalle lo que ocurrió el jueves pasado en el departamento de Leandro García Gómez.

La conversación entre ambas artistas tuvo lugar en plena madrugada del miércoles. Allí, la ex Bandana relató cómo se desarrolló el operativo policial en la casa de su pareja, luego de que su madre presentara una denuncia por no saber nada de ella.

"¿Qué pasó? Quiero saber si estabas durmiendo cuando apareció la policía", le preguntó Cantilo. Y ella aclaró: "A vos te apareció la ambulancia, a mí de repente patadas de allanamiento. Con la frazada de tigre estaba. Tuve una angina de pu.. madre, te lo juro".

"No te creo nada esa parte", retrucó Fabiana. A lo que Lowrdez respondió: "Yo contesté donde estaba, todo". La cantante entonces compartió su experiencia: "No tengo ni idea lo que pasó, yo te entiendo porque he estado fisurada espantosamente cuando me llevaron a internar. Me fui a dormir a la clínica. Nunca forcejees en una clínica, me agarron entre cuatro y vino una jeringa y aparecí atada a la cama. ¿Quién es este novio que tenés rarísimo?". "No tengo nada, hace rato ya. Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no me pude levantar, me quedé dormida. Estuve dos días dormida", remarcó Lowrdez sobre su vínculo con Leandro García Gómez.

"Qué horror estar ahí durmiendo y no es que aparece tu mamá, aparece la policía", comentó Cantilo. "Patada de allanamiento", le dijo Fernández. Y Fabiana insistió: "Pero el señor te había pegado, no lo queremos al señor que pega, ¿por qué volvimos con el señor?".

"Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado y todo eso", explicó Fernández. Y su amiga fue al hueso: "¿No te volvió a pegar?".

"No volvió por eso realmente estoy muy triste que le hayan negado (la excarcelación)", defendió la cantante a García Gómez. Y Fabiana Cantilo insistió: "¿Me lo jurás por Dios?".

"Sí. Todo bien, me dormí. El domingo me despierto a la noche y empiezo con todo este cuadro. Compró él solo los remedios, yo estaba inconsiciente de la fiebre. Para mí me agarró Covid", concluyó Lowrdez.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández

Lo más visto