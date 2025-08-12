Nuevo paro por 24 horas y movilización convocados por el Hospital Garrahan

La protesta de este miércoles se suma a las movilizaciones realizadas durante el debate legislativo que otorgó media sanción a la Ley de Emergencia Pediátrica. Los delegados alertaron que la salida constante de médicos y técnicos está impactando en el funcionamiento del hospital y que es necesario revertir de inmediato los copagos y aplicar el aumento salarial.

En paralelo, la conducción de ATE Garrahan confirmó su participación el próximo sábado 16 en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados, que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales. El reclamo, insistieron, no solo apunta a mejoras laborales y salariales, sino a garantizar la continuidad de la atención de alta complejidad que el Garrahan brinda a pacientes pediátricos de todo el país.