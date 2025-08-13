¡Volaron los zapatos! La desopilante reacción de Lali Espósito tras el robo de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Este martes, en la segunda noche de Los Knockouts en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó una divertida y efusiva reacción luego de que Soledad Pastorutti decidiera robar a la participante Valentina Otero.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Lali Espósito celebró el inesperado “robo” de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina 2025.
Este martes, en la segunda noche de Los Knockouts en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó una divertida y efusiva reacción luego de que Soledad Pastorutti decidiera robar a la participante Valentina Otero.
El momento se dio tras el enfrentamiento entre Valentina y Alan Lez. La joven cantante eligió interpretar “Bancate ese defecto”, de Charly García, mientras que Alan se lució con “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo.
Finalizada la presentación, Lali compartió su devolución con ambos concursantes. La artista destacó que Valentina había ofrecido una de las perfomances "más icónicas de la competencia”. A pesar de los elogios, la coach se inclinó por Alan.
“Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’", le dijo Lali a Valentina, visiblemente emocionada.
Mientras la participante se retiraba del escenario, no notó que la Sole mantenía una conversación con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Justo cuando estaba por salir, el botón rojo se activó y la sumó al equuipo de Soledad. “Ahora es de acá para arriba”, le dijo Pastorutti, abrazándola.
Al ver el inesperado robo, Lali no pudo contener su entusiasmo: se levantó del sillón y lanzó uno de sus zapatos al aire, celebrando con euforia. “¡No, tremendo! ¡Sí, Soledad! La mujer más robada de la historia también", exclamó. "Volaron los zapatos", comentó entre risas el conductor Nico Occhiato, cerrando una noche cargada de emociones y sorpresas.
Hace unas semanas La Voz Argentina fue escenario de una de las batallas más impactantes de esta edición. Dentro del equipo liderado por Lali Espósito, Alan Lez y Pablo Cuello se enfrentaron con una potente versión de Burning Love, el icónico tema de Elvis Presley.
Los dos concursantes desplegaron una actuación cargada de energía y presencia escénica, pero al momento de tomar una decisión, Lali optó por continuar con Alan. Conmovida, se despidió de Pablo dedicándole unas sentidas palabras: "¡Te vimos brillar acá! ¡Fue hermoso! Todo lo mejor para vos!".
Justo cuando Pablo se disponía a abandonar el estudio, se produjo un giro inesperado: Juliana Gattas y Ale Sergi, integrantes del dúo Miranda!, activaron el botón rojo para robar al participante. La reacción de Lali fue instantánea y llena de alegría. "¡Qué bien, compañeros! ¡Qué bien! ¡Se llevan una joya!", exclamó con entusiasmo. Ale Sergi no dudó en responder: "Sí, no se podía ir!".
De esta manera, Pablo Cuello consiguió seguir adelante en el certamen, ahora bajo la guía del team Miranda!, en una noche cargada de emoción, talento y sorpresas que mantuvieron al público expectante.