¡Volaron los zapatos! La desopilante reacción de Lali Espósito tras el robo de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Mientras la participante se retiraba del escenario, no notó que la Sole mantenía una conversación con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Justo cuando estaba por salir, el botón rojo se activó y la sumó al equuipo de Soledad. “Ahora es de acá para arriba”, le dijo Pastorutti, abrazándola.

Al ver el inesperado robo, Lali no pudo contener su entusiasmo: se levantó del sillón y lanzó uno de sus zapatos al aire, celebrando con euforia. “¡No, tremendo! ¡Sí, Soledad! La mujer más robada de la historia también", exclamó. "Volaron los zapatos", comentó entre risas el conductor Nico Occhiato, cerrando una noche cargada de emociones y sorpresas.

Embed

El momento a los gritos de Lali Espósito que dejó sin palabras a Nico Occhiato

Hace unas semanas La Voz Argentina fue escenario de una de las batallas más impactantes de esta edición. Dentro del equipo liderado por Lali Espósito, Alan Lez y Pablo Cuello se enfrentaron con una potente versión de Burning Love, el icónico tema de Elvis Presley.

Los dos concursantes desplegaron una actuación cargada de energía y presencia escénica, pero al momento de tomar una decisión, Lali optó por continuar con Alan. Conmovida, se despidió de Pablo dedicándole unas sentidas palabras: "¡Te vimos brillar acá! ¡Fue hermoso! Todo lo mejor para vos!".

Justo cuando Pablo se disponía a abandonar el estudio, se produjo un giro inesperado: Juliana Gattas y Ale Sergi, integrantes del dúo Miranda!, activaron el botón rojo para robar al participante. La reacción de Lali fue instantánea y llena de alegría. "¡Qué bien, compañeros! ¡Qué bien! ¡Se llevan una joya!", exclamó con entusiasmo. Ale Sergi no dudó en responder: "Sí, no se podía ir!".

De esta manera, Pablo Cuello consiguió seguir adelante en el certamen, ahora bajo la guía del team Miranda!, en una noche cargada de emoción, talento y sorpresas que mantuvieron al público expectante.