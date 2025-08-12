Aseguran que Mica Tinelli y Lisandro López pusieron fin al vínculo que los unía: "La decisión la tomó..."

Mica Tinelli y Licha López habrían decidido poner fin al romance que los unió desde 2019. Tras varios años de relación, fuentes cercanas aseguran que la pareja tomó caminos separados debido a diferencias personales.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras los rumores que circularon en el último tiempo, en LAM revelaron la separación definitiva de Lisandro López, ex jugador de Boca Juniors, y Mica Tinelli.
Mica Tinelli y Licha López habrían decidido poner fin al romance que los unió desde 2019. Tras varios años de relación, fuentes cercanas aseguran que la pareja tomó caminos separados debido a diferencias personales.
LAM (América TV) lanzó fuertes novedades en su programa del 12 de agosto de forma enigmática. Entre otros temas, reveló que Sandra Borghi estaría saliendo con un empresario, y que parejas como Evangelina Anderson y Martín Demichelis, así como Fito Páez y Eugenia Kolodziej, habrían terminado su relación tras varios años.
A este amplio abanico de noticias se sumó una nueva ruptura: la del futbolista con la hija de Marcelo Tinelli. Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer la noticia. “Él la dejó porque se desenamoró”, lanzó el panelista, generando el lamento entre sus compañeras.
En el ciclo nocturno recordaron que ya en el reality de los Tinelli se había mostrado un momento tenso en el que Mica hablaba de las dificultades de la relación a distancia, algo que habría sido determinante en el desgaste. Pero eso quedó un poco atrás si se tiene en cuenta que él ahora está residiendo en Córdoba, dado que viste la camiseta de Belgrano.
En su momento, Mica Tinelli decidió establecerse en México luego de que su pareja, Licha López, fuera confirmado para jugar en Tijuana. Fue así que durante 2022/2023, tiempo que estuvo allí,, la hija de Marcelo Tinelli repartió su estadía entre Buenos Aires y tierras aztecas.
Más adelante, cuando el jugador firmó con un club en Medio Oriente, la pareja decidió continuar su relación a la distancia, manteniendo el vínculo con frecuentes viajes para no perder el contacto.
En septiembre de 2024, con motivo de su cumpleaños, Mica le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram, una clara señal de que, a pesar de los kilómetros, su vínculo seguía intacto.
"Feliz cumple... Deseo que seas muy, muy feliz y que te pasen solo cosas lindas. Te merecés todo lo hermoso de esta vida, ni un poquitito menos. Te amo como compañero y como persona. Amo el equipo que formamos, con mucha paciencia y amor, siempre respetando los deseos de ambos, sin cortarnos las alas y acompañándonos", expresó.
"No es fácil a veces, los dos lo sabemos, pero también sabemos que de una u otra manera, siempre podemos. Gracias por ser como sos, conmigo y con todos los que te rodean. Tenés una bondad, una simpleza, y un corazón tan genuino, que nunca me van a dejar de sorprender. Te amo, acá estoy y voy a estar siempre. No importa la distancia. Aunque tengamos algunos momentos un poco más difíciles, nunca dejemos creer, de apostar y de mirar para adelante", siguió.
Ante esas palabras, el jugador le respondió en los comentarios con mucho afecto. "Muchísimas gracias Tuta de mi corazón! Te amo mucho! Gracias a vos por todo lo que haces por mi! No importa dónde ni cuando, lo importante es que lo hagamos juntos. Siempre voy a estar a tu lado", manifestó el futbolista.