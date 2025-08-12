Aseguran que Mica Tinelli y Lisandro López pusieron fin al vínculo que los unía: "La decisión la tomó..."

Embed

Entre kilmetros, las muestras de amor Mica Tinelli y Lisandro López

En su momento, Mica Tinelli decidió establecerse en México luego de que su pareja, Licha López, fuera confirmado para jugar en Tijuana. Fue así que durante 2022/2023, tiempo que estuvo allí,, la hija de Marcelo Tinelli repartió su estadía entre Buenos Aires y tierras aztecas.

Más adelante, cuando el jugador firmó con un club en Medio Oriente, la pareja decidió continuar su relación a la distancia, manteniendo el vínculo con frecuentes viajes para no perder el contacto.

En septiembre de 2024, con motivo de su cumpleaños, Mica le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram, una clara señal de que, a pesar de los kilómetros, su vínculo seguía intacto.

Mica Tinelli posteo Licha cumpleaños.jpg

"Feliz cumple... Deseo que seas muy, muy feliz y que te pasen solo cosas lindas. Te merecés todo lo hermoso de esta vida, ni un poquitito menos. Te amo como compañero y como persona. Amo el equipo que formamos, con mucha paciencia y amor, siempre respetando los deseos de ambos, sin cortarnos las alas y acompañándonos", expresó.

"No es fácil a veces, los dos lo sabemos, pero también sabemos que de una u otra manera, siempre podemos. Gracias por ser como sos, conmigo y con todos los que te rodean. Tenés una bondad, una simpleza, y un corazón tan genuino, que nunca me van a dejar de sorprender. Te amo, acá estoy y voy a estar siempre. No importa la distancia. Aunque tengamos algunos momentos un poco más difíciles, nunca dejemos creer, de apostar y de mirar para adelante", siguió.

respuesta Licha Lopez.jpg

Ante esas palabras, el jugador le respondió en los comentarios con mucho afecto. "Muchísimas gracias Tuta de mi corazón! Te amo mucho! Gracias a vos por todo lo que haces por mi! No importa dónde ni cuando, lo importante es que lo hagamos juntos. Siempre voy a estar a tu lado", manifestó el futbolista.