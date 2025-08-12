ANSES: cuál es el programa al que sólo un grupo podrá acceder para recibir una ayuda económica

acompañamiento social.avif El organismo previsional dio detalles de cuál será el beneficio que llegará a un sector específico.

Quiénes pueden acceder

El programa Acompañamiento Social es compatible con diversas prestaciones sociales. Los beneficiarios pueden recibir este apoyo junto con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y otras prestaciones económicas. También es compatible con prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

El programa incluye a trabajadores con empleo formal registrado bajo relación de dependencia. Estos beneficiarios deben tener una remuneración bruta mensual inferior al valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta condición permite acceder al beneficio sin perder otros apoyos sociales.

Cómo postularse al programa Acompañamiento Social

Los interesados en verificar si son beneficiarios del programa pueden consultar a través de Mi ANSES o la app Mi Argentina. El proceso de consulta requiere ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, los usuarios deben dirigirse a la sección "Mis cobros" para comprobar si figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.

El monto del programa Acompañamiento Social para agosto de 2025 asciende a $78.000. Este valor se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.