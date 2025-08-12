En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Programa
Beneficios

ANSES: cuál es el programa al que sólo un grupo podrá acceder para recibir una ayuda económica

El organismo previsional dio detalles de cuál será el beneficio que llegará a un sector específico.

Beneficios de ANSES. Foto: Internet.

El programa Acompañamiento Social fue implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio busca mejorar la inclusión y las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad, por lo que el programa reemplazó al Plan Potenciar Trabajo y forma parte de las líneas de apoyo social del organismo.

El programa Acompañamiento Social está dirigido a personas con dificultades para integrarse al mercado laboral. Los beneficiarios incluyen hombres y mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas con discapacidad. También abarca a familias en contextos críticos que requieren asistencia económica.

El programa Acompañamiento Social de ANSES brinda asistencia económica a grupos específicos. Los beneficiarios pueden acceder a este apoyo sin perder otros beneficios sociales.

Esta prestación también incluye a trabajadores en situaciones laborales particulares. Los beneficiarios abarcan a personas con empleo en casas particulares, trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo. Además, el programa cubre a trabajadores rurales, temporarios o estacionales, así como a aquellos contratados en el Programa Puente de Empleo.

acompañamiento social.avif
El organismo previsional dio detalles de cuál será el beneficio que llegará a un sector específico.

Quiénes pueden acceder

El programa Acompañamiento Social es compatible con diversas prestaciones sociales. Los beneficiarios pueden recibir este apoyo junto con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y otras prestaciones económicas. También es compatible con prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

El programa incluye a trabajadores con empleo formal registrado bajo relación de dependencia. Estos beneficiarios deben tener una remuneración bruta mensual inferior al valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta condición permite acceder al beneficio sin perder otros apoyos sociales.

Cómo postularse al programa Acompañamiento Social

Los interesados en verificar si son beneficiarios del programa pueden consultar a través de Mi ANSES o la app Mi Argentina. El proceso de consulta requiere ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, los usuarios deben dirigirse a la sección "Mis cobros" para comprobar si figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.

El monto del programa Acompañamiento Social para agosto de 2025 asciende a $78.000. Este valor se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.

