En medio de un escandalo por la "metáfora" de un senador, dan dictamen a la quita de coparticipación a la Ciudad

Con la aprobación, el proyecto será tratado en una sesión la semana próxima (Foto: archivo).

El proyecto de ley que quita los recursos de coparticipación de la Nación para a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado, que lo tratará en una sesión que sería convocada para la semana próxima.

Tras un debate de dos horas en el que la oposición adelantó nuevamente su rechazo a la iniciativa por considerarla "inconstitucional" en perjuicio de la Ciudad, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), anunció el apoyo del bloque oficialista y el pase a la firma del nuevo dictamen.

Minutos antes, se había generado una polémica cuando el senador Jorge Taiana (Buenos Aires) comparó a quienes defendían a la Ciudad con aquellos que defienden la violencia de género: “Quieren transformar al victimario en víctima, ‘la maté porque me hacía la vida imposible’. No entendía por qué me acordaba de eso, me acordaba de eso porque algunas de las opiniones preopinantes presentan ser como víctimas cuando son victimarios”, sostuvo.

Esto generó respuesta de distintos senadores de Juntos por el Cambio. Martín Lousteau planteó: "Asimilarlo a la violencia de género no corresponde en este ámbito, más cuando el oficialismo tiene un senador suspendido por una denuncia de abuso".