El Gobierno firmó con EE.UU. una carta de intención para la colaboración en el patrullaje conjunto del Mar Argentino

Asimismo, precisó que el acuerdo firmado por "el Contraalmirante Sardiello de @NAVSOUS4THFLT y el Almirante Romay de @Armada_Arg" consiste en "la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años" y que tiene por objetivo "defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/2056357683863617877?s=20&partner=&hide_thread=false Más fuertes juntos. Más seguros juntos.



Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur.



La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave… pic.twitter.com/872egPPVjX — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) May 18, 2026

"La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina", informó la embajada estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa argentino, a cargo del general del Ejército, Carlos Presti, coincidieron en que el acuerdo tiene por objetivo que "la Argentina fortalezca sus capacidades de vigilancia y control en el Atlántico Sur".

El acuerdo contempla la "modernización de un B-200M Cormorán de la Armada Argentina con sensores multiespectrales, sistemas de comando y control, comunicaciones y enlace de datos".

También incluye "la provisión de dos aeronaves TEXTRON B-360ER MPA configuradas para patrulla marítima", además de "drones de despegue vertical aptos para operar desde patrulleros oceánicos" y un "simulador para los P-3C Orión recientemente incorporados".

Los Textron B-360ER MPA son aeronaves turbohélice de patrulla marítima de mediano alcance, desarrolladas sobre la plataforma Beechcraft King Air 360ER y configuradas especialmente para operaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Serán utilizadas para el monitoreo marítimo en el Atlántico Sur.

Estas aeronaves están diseñadas para tareas de vigilancia oceánica, detección de embarcaciones, identificación de tráfico marítimo, búsqueda de superficie y reconocimiento aeronaval.

Según el detalle técnico de la Carta de Intención, los aviones incluirán sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie, sistemas AIS para identificación automática de buques, comunicaciones satelitales, enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control.

Se estima que llegarán a la Argentina entre diciembre de este año y mediados de 2027.

"El objetivo es defender la soberanía marítima", dijo el Gobierno

Estados Unidos aportará buques y aviones para patrullar aguas del mar argentino en el marco de un acta acuerdo firmada por los ministerios de Defensa de ambos países. Foto Ministerio de Defensa

En ese marco, desde el Gobierno argentino defendieron el acuerdo que permite el trabajo conjunto con las FF.AA. de EE.UU. -aunque no haya pasado por la autorización del Congreso, como lo establece la Constitución-, al señalar que el objetivo es "defender nuestra soberanía marítima con mayor presencia, tecnología y capacidades propias para proteger los intereses estratégicos argentinos".

En el comunicado del Ministerio de Defensa, se sostiene que "la Armada argentina y la embajada de Estados Unidos en argentina firmaron una Carta de Intención para desarrollar un programa de cooperación de cinco años que permitirá incorporar nuevas capacidades operativas, tecnología y formación para el personal".

El programa autoriza al gobierno de Estados Unidos a entrenar, equipar y transferir capacidades a Fuerzas Armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos, especialmente en áreas vinculadas a seguridad marítima, vigilancia oceánica, terrorismo y cooperación multinacional.

El objetivo central del convenio es ampliar las capacidades de control sobre el Mar Argentino y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva.

En el acuerdo entre ambos sectores militares está presente la cuestión geopolítica y la depredación de recursos naturales que es considerada como una de las principales amenazas estratégicas detectadas en el Atlántico Sur por parte de flotas pesqueras extranjeras que operan de forma clandestina en el límite de la milla 200, que las autoridades identificaron en su mayoría como buques procedentes de China.