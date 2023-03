Omar Perotti se lamentó por los fondos para seguridad que recibe la Ciudad: "La desproporción es grosera"

perotti.jpg Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. (Foto: Télam).

“Hoy, quien a veces no tiene luz, es el que paga esa cifra irrisoria de los porteños. Todos pagando impuestos también contribuyen a pagar la seguridad de los porteños. Aquí siempre nos arreglamos con lo que tenemos y sin duda por eso es nuestro reclamo”, afirmó el mandatario del Frente de Todos.

Y agregó: “El poco federalismo es una de las falencias más grandes de la democracia”.

Omar Perotti apuntó contra Alberto y Aníbal Fernández

Al ser consultado por cómo deben actuar con el narcotráfico que azota a Rosario, Perotti reveló: “No se enfrenta solo con más policías o efectivos. Una transición requiere un acompañamiento fuerte de efectivos, no solo en número, sino en logística, dinámica y tecnología. Frente a estos delitos federales no dejamos sola a una ciudad, a una provincia”, dijo el gobernador en lo que fue una nueva indirecta hacía Alberto y Aníbal Fernández.

Además, el gobernador concluyó que tiene el "deseo que eso pueda revertirse y ojalá tras las declaraciones del Presidente en cuanto a que 'algo más habrá que hacer' tengamos una respuesta diferente, ayudar a Rosario de una manera mucho más efectiva”.