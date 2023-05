Operativo "desarmar las PASO": oficialismo y oposición piensan en candidatos únicos para enfrentar a Milei

Así lo empiezan a leer en algunos sectores de Juntos por el Cambio que creen que están perdiendo la posibilidad de volver al poder y que no hay manera de ordenar la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Así lo lee Sergio Massa, un histórico detractor de las PASO: “Vamos a unas internas con 4 candidatos de 4 puntos cada uno, hacemos 16 en total y aparece Milei primero a 20 puntos de nuestros candidatos y con un discurso de que el dólar va a volar por los aires. Al día siguiente de la PASO, tenés un estallido”, dice uno de los funcionarios que mejor conoce a Massa. “Lo que él pide es que sean inteligentes, independientemente de si es candidato o no”, concluye.

Un candidato único peronista con una campaña ordenada podría tener hasta 30 puntos y salir primero en las primarias, cree Massa. Aunque después pierda en la general, le permitiría al oficialismo llegar al 10 de diciembre y entregar el poder en condiciones dignas. El fantasma es que les pase lo que le pasó a Macri: una devaluación y debacle después de las PASO.

El fin de semana, Massa anuncia nuevas medidas. El número de la inflación de abril fue una catástrofe. El domingo pasado, A24.com anticipó que la evaluación desde el Gobierno era que el número iba a ser “muy malo”. Al menos no los sorprendió.

Oficialmente, el Ministerio de Economía comunicó que a partir de esa noticia se requerirán “redoblar esfuerzos desde la macroeconomía para poder concretar políticas que permitan mejorar las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, como así también robustecer la política de ingresos, todo ello a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación". Traducción: más ajuste.

“No vemos una solución heterodoxa para los problemas”, plantearon desde el entorno de Massa por si quedaba alguna duda. El discurso de Massa en los últimos días giró a la derecha. Ahora no solo hace un ajuste en silencio, sino que se presenta como el candidato del orden político. Un choque inevitable con el kirchnerismo.

Mayra Mendoza, una de las principales dirigentes de La Cámpora, empezó a plantear en los últimos días, en conversaciones reservadas, que es el momento de implementar otro tipo de soluciones para la situación económica: “Necesitamos suma fija, doble aguinaldo y congelamiento de precios porque las familias de trabajadores formales e informales la están pasando mal y no se puede hablar de un futuro mejor si no nos ocupamos del actual presente”. No es casual que ese discurso haya sido ratificado por Máximo Kirchner el sábado en el Congreso del PJ bonaerense.

También viene hablando de una posible candidatura: "La mejor es Cristina. Pero si ella no es, debería ser un candidato leal al peronismo, al kirchnerismo, leal al pueblo y que rediscuta con el FMI para poder garantizar el modelo Justicialista que el país necesita”. No queda claro que Massa dé con el perfil.

Durante la semana, Mayra dijo todo esto en charlas reservadas. El viernes concluyó su agenda en el Congreso Regional de la UOM, en La Plata, con Wado de Pedro, precandidato presidencial del espacio.

furlan-wado.jpg Mayra Mendoza, junto a Abel Furlán, de la UOM, y Wado de Pedro.

Ahí habló Abel Furlán, líder de la UOM, el gremio industrial más importante del país y el sindicalista más cercano a Cristina Kirchner. También estaba Mario Secco, el intendente más cristinista del conurbano, que dos días antes dijo que había que “reventar la 9 de Julio para romper la proscripción”. En ese mismo acto, Furlán, como anfitrión, dejó dos definiciones:

“No puede haber acuerdo con los que nos saquearon”, en referencia al pacto antigrieta de Esteban Bullrich y Hugo Moyano.

”Estos compañeros que están acá (Mayra Mendoza y “Wado” de Pedro) son parte de una generación que tiene que hacerse cargo, como nos viene pidiendo Cristina desde hace 4 años, previo a la recuperación del gobierno”.

No fue un acto de la UOM simplemente. Los que conocen cómo trabaja el kirchnerismo duro saben que se armó un dispositivo que se usa para presentar a un candidato. Wado estaba en el escenario. Habrá que ver qué lugar le toca.

No fue el único gesto de la semana a favor de Wado de Pedro. Subió a sus redes una foto con Cristina Kirchner. El post cerraba con un mensaje: “El peronismo tiene futuro”.

wado-cristina-cfk.jpeg

Cristina y Wado hablan casi todos los días y se ven todas las semanas. Pero de esas charlas trasciende bastante poco. Mucho menos fotos. La última imagen en Instagram de los dos juntos es del 18 de noviembre de 2022.

A todo esto, Hugo Yasky, un dirigente sindical muy cercano a CFK, también salió a apoyarlo. “Si no es Cristina en la boleta, mi candidato es Wado de Pedro”, dijo. Esta gente no habla sin el ok de la jefa. Como repite Wado una y otra vez: voy a estar donde ella me diga que tengo que estar.

A diferencia de Massa, Máximo Kirchner no le cerró una puerta a la PASO: "La PASO es un instrumento, como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o mal. Creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista es mejor tener una buena partitura, y la partitura debe ser un buen programa de Gobierno que, sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir de diciembre de 2023", planteó.

Los dilemas de la oposición

La oposición es un desastre y eso podría salvar al oficialismo. No importa el 8,4% de inflación. No importa los salarios por el piso, ni otras 20 crisis que andan dando vueltas. El mensaje a unificar es que si votan “del otro lado”, la gente va a estar peor, que van a bajar el sueldo, sacar las vacaciones... “A nuestro gobierno no le fue bien, pero con la derecha nos va a ir peor”, repitieron durante toda la semana varios dirigentes del PJ ante la consulta de A24.com. También lo repitió Máximo Kirchner en su acto del sábado. Cada vez son más los que en el peronismo creen que ganar no es imposible.

Hoy, Juntos por el Cambio está en un escenario muy complicado.

Sigue liderando todas las encuestas, pero en caída. Lo que vale muchas veces de esos estudios no es tanto la foto, sino la tendencia. Una encuesta de la consultora Fixer -que trabaja para importantes dirigentes de JxC- indica que pasó de 38% a 32% en abril; en enero de 2022 estaban en 48%. Milei, en cambio, pasó del 15% al 22%.

¿A qué lo atribuye esta consultora? “La nula responsabilidad de sus líderes frente a un escenario económico muy complejo que potencia la sensación de incertidumbre, miedo y angustia”, plantea el informe.

“Por la crisis autogenerada de Juntos por el Cambio, la falta de respuestas del Frente de Todos en el ejercicio del gobierno, y el crecimiento de Javier Milei siendo el vehículo de la ausencia de expectativas de futuro, nos encontramos ante un posible escenario de tres tercios de cara a las elecciones primarias”, concluye el informe.

juntos-por-el-cambio.jpg Juntos por el Cambio sigue liderando todas las encuestas, pero en caída. Por su parte, Milei continúa creciendo.

Es una oposición que no encuentra un mensaje y sigue hablando de temas que no le importa a la mayoría de la gente.

Apenas conocido el fallo de la Corte que suspendía las elecciones en Tucumán y San Juan, la mayoría de sus dirigentes salió a tuitear para festejar la victoria como si ahí se hubiera resuelto algo. Apenas se conoció el índice de inflación de abril, la mayoría salió a celebrarlo con el dedito acusador como si no fuera parte del problema.

Milei no hizo ni un comentario sobre la situación institucional de las elecciones provinciales ni de la Corte Suprema. Son temas que no están en su agenda; tampoco en la de la mayor parte de la gente.

Cuando se conoció el índice de inflación, volvió a insistir en su propuesta de dolarización. Aunque sea impracticable, a alguna gente le suena bien.

Mientras tanto, en la vida real

La situación es difícil y se va a poner todavía mucho peor:

La inflación fue 8,4% y 108% interanual. Lleva 30% en 4 meses y ya se comió los aumentos de sueldo previstos para el primer semestre.

En marzo, los sueldos aumentaron 10,1% (anual 102,4%). En una presentación burda, se podría decir que le ganaron a la inflación. Pero en el sector privado aumentaron 7,9%; en el público, 16,3%; y los no registrados, 6,1%.

La suba alta en promedio se dio por un impulso fuerte de los estatales.

Entre los trabajadores informales, los aumentos fueron de 81,2%, 22 puntos por debajo de la inflación interanual de marzo. La cosa promete agravarse y para esos no hay paritarias, ni doble aguinaldo, ni bono que alcance.

A esos sectores, el peronismo no les propone una solución y Juntos por el Cambio les habla en difícil. Milei llega con una solución concreta: dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con el robo de los políticos.

Un discurso por lo menos seductor.

¿Te gustó esta columna? Recibila en tu mail todos los domingos www.lajungladelpoder.com.ar