Cortocircuitos en la oposición por su participación en el banderazo 17A

Los cortocircuitos en el frente de Juntos por el Cambio se hicieron evidentes ante la convocatoria popular de este lunes feriado donde muchos argentinos realizarán un banderazo en contra de la cuarentena y la crisis económica. Un ala de la oposición se mostró reacia a impulsar la marcha 17A por el peligro que supone para la salud; otra corriente participará de la misiva.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que se sumará a la propuesta para manifestarse contra la reforma judicial, la corrupción y la inseguridad: “El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina".

Elisa Carrió también se sumó a la convocatoria y definió la marcha del 17A como una "defensa de la Constitución".

En paralelo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que no existe “ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo", dijo que respeta “el derecho a manifestarse” y pidió a los asistentes que mantengan los recaudos sanitarios y distanciamiento. Pero afirmó: “personalmente no voy a participar".

Menos neutral fue la exposición del diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, quien consideró que “desde la oposición no se debe ni impulsar ni participar de la marcha convocada" ya que se pone "en peligro la salud de la ciudadanía" en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Su mirada colapsa con las de Waldo Wolff y Fernando Iglesias, diputados nacionales de JxC, quienes no sólo participarán de la propuesta ciudadana opositora, sino que también llamaron a los argentinos a demostrar su descontento.

"Llamamos a participar, pero yo no convoco, es la gente la que se convocó más allá de algunos de nosotros vayamos a estar o no", expresó Iglesias en declaraciones en radio AM 550.