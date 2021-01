La oposición se pronunció contra la situación en Formosa a través de una solicitada: "Pone al Gobierno al borde del precipicio autoritario"

Centro de aislamiento en Formosa (Fuente: Twitter).

Juntos por el Cambio y otros actores sociales publicaron este sábado una solicitada en la que advierten sobre la degradación democrática en la provincia de Formosa a raíz de las denuncias realizadas por la violación de los derechos humanos en medio de la pandemia.

La ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich compartió el documento en su cuenta de Twitter. "En democracia, los DDHH no se recortan ni se suspenden. Avalar con el silencio los abusos de poder que se ven en Formosa y otras provincias, en nombre de la pandemia, pone al Gobierno Nacional ante los ojos del mundo como un gobierno autoritario. No confundan barbijo con bozal", manifestó.

Solicitada en defensa de la democracia y los Derechos Humanos (Foto: Twitter).

“Avalar con el silencio actos de discriminación, violencia y arbitrariedad como los que están sucediendo en Formosa pone al gobierno, ante los ojos del mundo, al borde del precipicio autoritario”, resaltaron los firmantes; entre los que también figuran intelectuales, artistas y políticos de otros partidos.

Para tratar de ponerle fin a la “degradación democrática” que padecen los formoseños, las personalidades que apoyan la misiva dijeron que usarán “todos los recursos constitucionales para que ni Formosa ni Argentina den un paso atrás en el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías para su ejercicio”.

Mientras tanto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró que la estrategia sanitaria que se aplica Formosa para mitigar el avance del coronavirus en la provincia “no puede equiparse con la existencia de una dictadura”.

“No se puede decir que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa. Esas denuncias parecen obedecer a una realidad paralela. Hay situaciones puntuales sobre las que hicimos recomendaciones”, señaló tras volver de Formosa, donde viajó para verificar la situación de los derechos humanos en la provincia gobernada por Gildo Insfrán.