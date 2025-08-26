Más allanamientos en la causa por posibles coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

M3ESBD3H2NHZZNVY5NG7AUW7FA (1) La Justicia Federal avanza con nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS.

Ante el impacto de estos audios, la Justicia federal abrió una causa y comenzó una auditoría interna en el organismo, a cargo del interventor Alberto Vilches. El propio Gobierno tomó nota de la gravedad del escándalo y ya resolvió aplicar cambios estructurales en la ANDIS, comenzando por la forma en que realiza contrataciones.

Todo el proceso será auditado

El Gobierno intervino el organismo. También provocó una revisión completa de las licitaciones, las compras directas y los procedimientos por vía de excepción realizados por la ANDIS en los últimos años.

Desde el Ejecutivo aseguran que el contrato con la droguería Suizo Argentina será auditado en profundidad, dado que es el principal foco de las sospechas judiciales. El expediente ya motivó allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos (incluido el celular de Spagnuolo) y múltiples citaciones judiciales.

CAX2NRN4PNGBJIQWEBBDX2PGXY Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, y Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS.

Una causa que llega al Congreso

Mientras tanto, la causa también hizo ruido en el Congreso Nacional. Estaban citados a declarar Alberto Vilches (interventor de la ANDIS) y Federico Lugones, pero ambos decidieron no presentarse ante las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad, lo que generó fuerte malestar en la oposición.

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva reclamó formalmente la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien es mencionada en los audios. En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés solicitó que el ministro Federico Sturzenegger rinda cuentas sobre su eventual participación en la baja masiva de pensiones por discapacidad.