¿Qué les dijo Fernando Iglesias a los seguidores de Javier Milei?

"Hacen bien en estar hartos de los que votan siempre, hasta que se viene la crisis y votan a la oposición pero no le dan control de las cámaras ni de las provincias ni de nada y les piden que arreglen todo en cuatro años. Y vuelta a empezar. Yo estaría harto, también", le respondió al usuario @superboquense que le había dicho:

"Fernando con todo respeto, la gente esta harta de los políticos, en cualquier reunión se habla mal de todos en gral, Milei es producto de eso y lo capitalizo", le había dicho ese usuario.

Otro usuario (Cornelio Escipio@agustineltitu) planteó:

"Fernando, el BCRA sin autonomía, que es lo que hoy es, pasa a ser un instrumento para el impuesto inflacionario. El gobierno de turno crea un impuesto, que no pasa por ley. Y de paso, crea dinero para comprar voluntades o hacer campaña de la manera actual. Milei tiene razón".

A lo que Fernando Iglesias contestó: "No. No tiene razón. Los bancos centrales existen en todos los países que funcionan razonablemente. Lo que no existe en ellos es el peronismo, para el que parece trabajar Milei".