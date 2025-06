Otra semana difícil para Milei, que avisó que vetará toda ley que rompa el equilibrio fiscal

javier Milei reunió en casa Rosada al bloque de Diputados nacionales de LLA para explicarles el plan dolares del colchón y las modificaciones que enviará al Congreso. Foto Presidencia..jfif

Este lunes el jefe de Gabinete, advirtió que Milei volverá “vetar cualquier ley que rompa el equilibrio fiscal”, tras ratificar que “no existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, no se puede pagar”.

El jefe de Gabinete consideró que “antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral para que existan más trabajadores activos” y sostuvo que “una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado, según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Francos aclaró que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y admitió que además de una reforma laboral, será necesaria también “una reforma tributaria”.

Frente a eso, desde la lesa chica de Milei confirmaron a A24.com que trabajan en “romper el quorum” para la sesión convocada para este miércoles y evitar que la oposición junte los dos tercios, es decir, 129 votos necesarios para aprobar sus proyectos.

Guillermo Francos recibió en Cas aRosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio, que le llevaron reclamos por deudas de la nación. Hablaron del debate que se viene por el Consejo de Mayo..jfif

Tal como había adelantado A24.com, Francos junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán y el titular de ARCA, juan Pazo, convocaron para esta semana a varios gobernadores a la Casa Rosada para firmar el convenio de intercambio de datos de información con ARCA, en el marco del nuevo régimen de simplificación del impuesto a las Ganancias, que busca incentivar el blanqueo de dólares del colchón y obliga a las provincias a no crear nuevos impuestos ni perseguir a los contribuyentes que usen fondos en negro.

Luego de firmar la semana pasada con los gobernadores peronistas aliados de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, este lunes a las 17 era el turno de dos gobernadores del PRO: el entrerriano, Rogelio Frigerio y el chubutense, Ignacio Torres.

En tanto, este martes, luego de una cumbre organizada por los gobernadores en el CFI para discutir una postura conjunta frente a las presiones del Gobierno en la pelea por la coparticipación federal, la Casa Rosada convocó a firmar la adhesión del régimen de ARCA a otros 5 o 6 gobernadores a quienes los negociadores del Gobierno les pedirá que bajen línea a sus diputados y senadores a alinearse al plan de Milei.

Serán los mismos gobernadores y diputados que ya se abroquelaron para sostener los vetos de Milei el año pasado a las leyes de financiamiento universitario y de aumento a los jubilados.

Milei reúne al Gabinete ante otro miércoles conflictivo y antes de partir de gira europea

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete este jueves en Casa Rosada. Foto Presidencia..jpg

Según pudo saber A24.com, después de más de 3 semanas de no convocar a una reunión de gabinete nacional, en horas previas a la convocatoria de la sesión de la oposición en Diputados, el presidente Javier Milei y Guillermo Francos convocaron a una reunión plenaria de ministros en la Casa Rosada este martes a las 9 en Casa Rosada.

Será además, con el objetivo de dejar directivas políticas concretas y cerrar filas, antes de partir este jueves 5 de junio en una nueva gira internacional que llevará a Milei a Europa e Israel, y lo mantendrá afuera del país durante una semana entera, con visitas al Papa León XIV y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, en Roma, el presidente Emmanuel Macron, en Niza, Francia, Madrid, España para recibir otro premio libertario, y culminará en Jerusalén, con una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El regreso, previsto para el sábado 14 de junio, Milei quiere dejar las directivas ordenadas, antes que tome el mando en su reemplazo, la vicepresidenta Victoria Villarruel.