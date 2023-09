Pablo Alarcón cruzó a Ramiro Marra por proponer vender el predio de la TV Pública y construir una torre

Muchos de los presentes en el programa cuestionaron los dichos del libertario, quien pese a las críticas mantuvo su postura.

Al ser consultado por el conductor Nicolás Magaldi respecto del tema, Pablo Alarcón fue contundente. "Yo creo que los políticos tendrían que tener prohibidas las metáforas. Imaginar que una institución, una televisora importante, que lo fue, tenga que ser destruida, es una metáfora. No creo que este señor diga eso de verdad", dijo el actor.

"Hay mucha confusión, muchas necesidades y los políticos tendrían que dejar hasta de sonreír. Basta, no nos compran más, no nos tienen que comprar más con una sonrisa ni una metáfora bien construida", agregó Alarcón, y le disparó a Marra: "Sin duda, no va a querer construir una torre, es una metáfora".

Marra, sin embargo, le salió al cruce y ratificó sus dichos: "Sí. ¿Qué tiene de malo hacer una torre, hacer viviendas?". A partir de esto, Alarcón contraatacó: "Hable de lo que sabe. Si no se quiere meter con la construcción, no lo diga. No sé qué quiere decir este hombre".

Repercusiones sobre los dichos de Marra

Ante la declaración de Marra, trabajadores de la TV Pública salieron a expresar su repudio y señalaron que las palabras del candidato libertario "demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también, de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública".

Además, remarcaron que "junto a los compañeros y compañeras de Paka Paka y de todos los medios de gestión estatal seguimos bregando por más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia".