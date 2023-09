Ramiro Marra: "En las comisarías ganamos nosotros, en la cárcel ganan ellos"

Por otra parte agregó: “Pegarle a un espacio político como el nuestro, puede ser que se les vuelva en contra. La Ciudad de Buenos Aires es la que más impuestos y hay una sobre gestión en obras públicas innecesarios y no la dejan crecer en forma natural. La idea es cambiar el subte y generar más inseguridad, queremos recuprar la calle”.

“En las comisarías ganamos nosotros, en la cárcel ganan ellos. La seguridad es nuestra prioridad y el problema más grande de la Ciudad. No dejan laburar a la justicia porque los políticos se meten con los jueces, tenemos que dejar de opinar desde la política sobre la justicia y dejar al poder ser independiente, ellos discuten los jueces, nosotros queremos que se cumpla la ley”, planteó.

Y finalizó: “Desde que me junté con Javier Milei sabía que íbamos a gobernar el país. Estoy en esto por convicción, siempre miramos para adelante y no miramos para los costados para hacer arreglos con nadie, Milei dice que es Liberal, el resto no dicen lo que son. A nosotros nos guían las ideas, a los demás el poder y las ideas nos convalidan, no las personas”.