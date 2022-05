La CGT sintió que tenía que intervenir ante el avance de los piqueteros (y los dardos K) y salió no sólo a respaldar a los ministros cuestionados sino también a celebrar el adelantamiento de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, una medida que la central obrera presentó como un resultado del diálogo pero que, la semana pasada, ya habían reclamado un grupo de diputados liderados por Máximo Kirchner.

Mientras tanto, Unidad Piquetera -empujada principalmente por el Polo Obrero y Barrios de Pie/Libres del Sur- avanza desde La Quiaca y Ushuaia con la “Marcha Federal”, una movilización masiva que tendrá su corolario el jueves con un acto en Plaza de Mayo en reclamo de la apertura de planes, más puestos de trabajo, políticas activas contra el hambre y rechazo al acuerdo con el FMI.

La movilización arrancó este martes con actos que congregaron a más de 300 mil personas en La Quiaca, San Salvador, Jujuy, Salta, El Dorado y Misiones, desde el norte del país, mientras que, en el sur, otras columnas partieron desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Caleta Olivia, Santa Cruz y Neuquén.

“Es la lucha por el trabajo genuino, por salarios que no queden por debajo de la indigencia como es ahora mismo; por lo más elemental que es la comida, a aquellos que no les alcanza para poner un plato todos los días en la mesa y se acercan a los comedores populares”, señaló Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, quien suele destacar que para esta marcha se sumaron gremios peronistas como Neumáticos, ATE Córdoba, UATRE de Jujuy y docentes rosarinos, entre otros.

A la espera de la llegada de la marcha a Plaza de Mayo, donde los organizadores calculan que habrá “100 mil personas”, Unidad Piquetera anunció para este miércoles actos en Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La defensa de la CGT

Paralelamente, la CGT hizo su movimiento y cerró filas en respaldo del Presidente y los ministros “albertistas”. Fue este martes durante la segunda jornada del congreso del Sindicato de Sanidad, donde el lunes había estado el propio Alberto Fernández antes de emprender su gira por Europa, y en lo que fue todo un gesto de su alianza con la central obrera.

Este martes fue el turno de Moroni, uno de los mariscales de una eventual “derrota” electoral del Frente de Todos según las palabras del camporista Andrés “Cuervo” Larroque, quien dispensó ese rol ingrato al ministro de Trabajo junto a los albertistas Guzmán y Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo.

El jefe cegetista Héctor Daer, uno de los que manda en Sanidad, se expresó en sentido abiertamente contrario a La Cámpora: "Este ministro no es permeable a la presión, no es sólo buen ministro para nosotros, es conceptualmente el que más ha defendido el rol colectivo del sindicalismo argentino", dijo el gremialista, como para que no quedaran dudas de la posición de "Los Gordos".

"Es el mejor ministro de Trabajo que tuvimos en muchísimos años y estaremos todos juntos para defenderlo. Lo ataquen desde lo ataquen estaremos para defenderlo", dijo, por su parte, Carlos West Ocampo, el otro referente de Sanidad.

Los escuchaban dirigentes de peso del sindicalismo como Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA).

El propio Martínez hizo también una defensa de Guzmán en un foro de otro “palo” como el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que reunió a los principales referentes de la política.

Allí, el sindicalista -una suerte de “embajador” de la CGT por su rol en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT- dijo que “apoya” a Guzmán y elogió la “sensatez” del ministro para “resolver la inflación”.

Más paritarias en alza

Otro gremio de peso que anunció su acuerdo paritario este martes fue la Unión Ferroviaria, que selló un aumento del 40,3% para el período que va de marzo a septiembre, en tres tramos:

Suma no remunerativa de 10%

16% marzo

12% mayo

8% julio

Revisión en septiembre

“En promedio nos da un 46% semestral de bolsillo”, destacó el jefe del gremio, Sergio Sasia, quien manifestó, en declaraciones a Radio El Destape, sus deseos de que “la inflación baje y el aumento le gane” al alza del costo de vida.

Las medidas del Gobierno

Mientras el Presidente sigue su gira oficial por Europa, el gabinete “albertista” aceleró medidas que buscan llevar alivio tanto a los asalariados como a los jubilados y beneficiarios de planes sociales, como una forma de contrarrestar, en un mismo movimiento, las demandas de los piqueteros y del kirchnerismo duro.

Con la firma de Moroni, el Gobierno dispuso este martes adelantar la vigencia del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que pasará a ser a partir del 1 de junio de 45.540 pesos y en agosto de 47.850. Como parte de esa actualización, también habrá mejoras para los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y Seguro de Desempleo. Teléfono para Belliboni.

La medida no es otra que la misma que había reclamado, la semana pasada, el diputado Máximo Kirchner junto a un grupo de legisladores de la rama sindical y los movimientos sociales, a través de un proyecto de resolución (o sea, meramente declarativo) que fue leído en el Congreso como una presión directa hacia el Poder Ejecutivo.

A la vez, la Anses anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15% a partir de junio, lo que llevará el haber mínimo a 37.524 pesos y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a 7.332 pesos. Así, en el primer semestre del año todas las prestaciones acumularán un incremento del 29,12% que alcanzará a más de 7,2 millones de jubilados y pensionados y más de 9 millones de beneficiarios de asignaciones. Operativo contención.