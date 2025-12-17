En vivo Radio La Red
El importante funcionario que el nuevo presidente de Chile vino a buscar en el Gabinete de Milei

El presidente electo José Kast eligió a la Argentina para su primer viaje al exterior por el gran interés en la relación entre ampos países. Pero, además, vino para tentar a un funcionario de Javier Milei para cruzar la cordillera.

por Roberto Adrián Maidana |
Elpresidente electo de Chile junto a Javier Milei. Visita de amistad y también para buscar un ministro para su gabinete. (Foto: Of. del presidente)

Me ofrecieron algunos cargos”, dijo el funcionario argentino entre risas. Estaba acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La definición pertenece a José Luis Daza, el actual secretario de Finanzas, uno de los funcionarios clave de Hacienda. La respuesta se originó en un rumor que Daza terminó de confirmar. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, definió a la Argentina como una relación prioritaria y, por eso, fue el destino de su primer viaje al exterior.

Pero el viaje tuvo un propósito más. Justamente, contactar al secretario de Finanzas de nuestro país y hacerle una oferta muy especial: incorporarse al equipo de gobierno en Chile, con un ministerio triple y muy poderoso: concentrará Minería, Comercio y por supuesto, Economía.

“Desde mi punto de vista y el de mi vida profesional, esto es, por lejos, lo más importante que hice. Y este es el grupo más extraordinario con el que trabajé. Es algo muy especial, un proyecto épico. No sé cómo expresarme, estoy muy emocionado”, reconoció Daza en el programa de streaming del "gordo" Dan. Se refería al trabajo dentro del equipo económico de Luis "Toto" Caputo.

Pero esa respuesta no fue un "no" rotundo. Algunos creen ver que dejó una puerta abierta para un eventual cruce de la cordillera.

“Tengo una relación de amistad con Daza desde hace mucho tiempo”, dijo el martes por la mañana Kast a su llegada a Buenos Aires. La oferta, para un economista profesional, es muy tentadora.

Daza: "Me lo ofrecieron"

El segundo de Economía reconoció en el programa "Las Tres Anclas", del canal de streaming libertario Carajo, que le ofrecieron ese ministerio en Chile. La propuesta se la dijo personalmente el presidente electo José Antonio Kast, en su visita a Buenos Aires.

En la emisión del influencer libertario el "gordo" Dan, Daza admitió que recibió esa tentadora propuesta. Estaba junto con Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el “Gordo Dan” le preguntó al viceministro si existió la propuesta, a lo que contestó: “Me lo ofrecieron”.

El funcionario argentino dio más detalles de como siente esta etapa en el equipo del ministro Caputo: “Honestamente, la gente todavía no percibe la magnitud del cambio que se está dando. Mucha gente de afuera lo tiene más claro que lo que se ve desde adentro. Es extraordinario. Acabamos de entrar en una nueva etapa. Terminó la estabilización y viene la parte de crecimiento, inversión y bienestar”.

El ministro Luis Caputo, sobre la oferta a Daza: "Es intransferible"

En la nota, Caputo se dirigió a su segundo como si fuera un pase del mercado futbolístico. "Es intransferible", dijo. Y de inmediato elogió a Baza: “Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo. Todos los argentinos de bien quieren que se quede, pero también todos los chilenos quieren que vaya. Hubieran tenido las elecciones antes. Para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que ya sabemos. Es top mundial. Si se queda, es un lujo; si se va, lo apoyaremos”.

Por lo tanto, el propio ministro de Economía reconoció que la oferta que trajo el presidente electo de Chile es muy tentadora para un economista. Nada menos que tener en sus manos dos de los recursos más importantes de Chile, Minería y Comercio, y coordinar la macro desde el Ministerio de Economía.

El perfil "chileno" de José Luis Daza

Daza es defensor de las ideas liberales, y estuvo viviendo por razones profesionales - propias y de su padre - en diferentes países. Su padre, el diplomático chileno Pedro Daza, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador de Chile en Venezuela, la Argentina, Bolivia y Uruguay en la dictadura de Augusto Pinochet.

Estudió Medicina en la Universidad Católica de Chile, pero al poco tiempo su interés se volcó hacia la Economía e inició su formación en la Universidad de Chile, donde terminó la carrera de grado.

Posteriormente, obtuvo un doctorado en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos. Ocupó cargos como asesor del directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representante del Banco Central de Chile en Asia. Cuando Kast se presentó en la elección anterior, que perdió ante Boric, se habló por primera vez de la posibilidad de tomar a Daza para integrar su gabinete.

La disyuntiva, sin llegar a ser la de Hamlet, está planteada para el secretario de Finanzas de la argentina. "El proyecto épico" en la Argentina o el "ministerio", como le dice la prensa chilena.

Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo el presidente electo Kast. Ahora, le toca mover a José Luis Daza. Una pieza que hace equilibrio en la cordillera de los Andes.

Por Roberto Adrián Maidana
