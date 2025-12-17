El importante funcionario que el nuevo presidente de Chile vino a buscar en el Gabinete de Milei

Embed

“Tengo una relación de amistad con Daza desde hace mucho tiempo”, dijo el martes por la mañana Kast a su llegada a Buenos Aires. La oferta, para un economista profesional, es muy tentadora.

Daza: "Me lo ofrecieron"

El segundo de Economía reconoció en el programa "Las Tres Anclas", del canal de streaming libertario Carajo, que le ofrecieron ese ministerio en Chile. La propuesta se la dijo personalmente el presidente electo José Antonio Kast, en su visita a Buenos Aires.

En la emisión del influencer libertario el "gordo" Dan, Daza admitió que recibió esa tentadora propuesta. Estaba junto con Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el “Gordo Dan” le preguntó al viceministro si existió la propuesta, a lo que contestó: “Me lo ofrecieron”.

El funcionario argentino dio más detalles de como siente esta etapa en el equipo del ministro Caputo: “Honestamente, la gente todavía no percibe la magnitud del cambio que se está dando. Mucha gente de afuera lo tiene más claro que lo que se ve desde adentro. Es extraordinario. Acabamos de entrar en una nueva etapa. Terminó la estabilización y viene la parte de crecimiento, inversión y bienestar”.

El ministro Luis Caputo, sobre la oferta a Daza: "Es intransferible"

En la nota, Caputo se dirigió a su segundo como si fuera un pase del mercado futbolístico. "Es intransferible", dijo. Y de inmediato elogió a Baza: “Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo. Todos los argentinos de bien quieren que se quede, pero también todos los chilenos quieren que vaya. Hubieran tenido las elecciones antes. Para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que ya sabemos. Es top mundial. Si se queda, es un lujo; si se va, lo apoyaremos”.

Por lo tanto, el propio ministro de Economía reconoció que la oferta que trajo el presidente electo de Chile es muy tentadora para un economista. Nada menos que tener en sus manos dos de los recursos más importantes de Chile, Minería y Comercio, y coordinar la macro desde el Ministerio de Economía.

El perfil "chileno" de José Luis Daza

Daza es defensor de las ideas liberales, y estuvo viviendo por razones profesionales - propias y de su padre - en diferentes países. Su padre, el diplomático chileno Pedro Daza, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador de Chile en Venezuela, la Argentina, Bolivia y Uruguay en la dictadura de Augusto Pinochet.

Estudió Medicina en la Universidad Católica de Chile, pero al poco tiempo su interés se volcó hacia la Economía e inició su formación en la Universidad de Chile, donde terminó la carrera de grado.

Posteriormente, obtuvo un doctorado en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos. Ocupó cargos como asesor del directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representante del Banco Central de Chile en Asia. Cuando Kast se presentó en la elección anterior, que perdió ante Boric, se habló por primera vez de la posibilidad de tomar a Daza para integrar su gabinete.

La disyuntiva, sin llegar a ser la de Hamlet, está planteada para el secretario de Finanzas de la argentina. "El proyecto épico" en la Argentina o el "ministerio", como le dice la prensa chilena.

“Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, dijo el presidente electo Kast. Ahora, le toca mover a José Luis Daza. Una pieza que hace equilibrio en la cordillera de los Andes.