Cumbre Milei-Kast: crónica de un encuentro a solas en el despacho presidencial, con la promesa de relanzar la relación bilateral
El presidente de Chile, José Kast, calificó de “muy buena” la relación con Milei tras la extensa reunión que tuvieron en Casa Rosada. Además,, prometió coordinación en política económica, de seguridad y migraciones. Milei asistirá a su asunción el 11 de marzo en Chile.
Milei lo recibió con un abrazo en la puerta de su despacho del primer piso y lo felicitó por “el triunfazo”. También lo esperaban Karina Milei y el canciller argentino, Pablo Quirno. “Felicitaciones, qué alegría”, le dijo la secretaria General de Presidencia, a lo que Kast le respondió: “Felicitaciones por la defensa férrea a ese caballero (por Milei)”.
Pero minutos después, ambos presidentes se reunieron a solas por más de 1 hora en el despacho de Milei, y a pesar de las expectativas, no hubo una declaración conjunta de ambos dirigentes, como tampoco, como se esperaba, una foto en el histórico balcón de la Casa Rosada, paseo con el que Milei suele homenajear a sus visitantes más ilustres.
Milei le prestó la vereda de la Casa Rosada para que Kast saludara a militantes argentinos y chilenos y ocasionales turistas que se agolparon en la Plaza de Mayo para ver a los dos jefes de Estado y sacarse selfis.
“Muy buena la reunión con Milei. Argentinos y chilenos se viene una nueva relación, no se preocupen, todo va a estar bien. Vamos a ir anunciando medidas, y coordinación conjunta, estamos en proceso de ordenamiento del gabinete”, dijo el presidente chileno electo el pasado domingo en un breve contacto con periodistas en la Casa Rosada, entre ellos, A24.com.
Kast aclaró que brindaría una conferencia de prensa más tarde luego de un almuerzo con empresarios en el Hotel Intercontinental y en medio de selfies y charlas con militantes libertarios, se peleó con un periodista.
“Está interrumpiendo el diálogo con la ciudadanía. Retire el micrófono, respete a la gente”, le dijo a Fabián Rubino, cronista de A24, luego de responder saludos de militantes y turistas de distintos países, tanto argentinos, como chilenos y hasta brasileños, que se concentraron durante más de 1 hora frente a la reja que rodea la Casa Rosada y no respondió más preguntas de los periodistas.
La política migratoria y la seguridad en el centro de la agenda Kast-Milei
En declaraciones al salir del aeropuerto de Santiago de Chile rumbo a Buenos Aires, Kast había anticipado que Milei lo llamó el domingo de la elección para felicitarlo y “tuvo la gentileza de invitarnos para reunirnos con autoridades del Gobierno y del sector empresarial para hablar de temas de seguridad, porque la inmigración es un tema que nos afecta a todos”.
En ese marco, el presidente electo de Chile anunció entre sus prioridades que habló con Milei figuran “la política migratoria” y anticipó que su plan es “ir paso a paso cerrando las fronteras norte, con Bolivia y Perú. Por eso -dijo- queríamos conversar los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos”.
“Cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares con Chile, pueden darse situaciones que busquen entrar a Argentina, y eso hay que advertirlo para tomar las medidas adecuadas para que eso no afecte a Argentina en las fronteras con Bolivia y Perú”, sostuvo Kast en declaraciones a la prensa chilena, antes de partir a Buenos Aires.
Kast, la visita a Economía y los rumores no desmentidos sobre el pase de Daza
Antes de reunirse con Milei a las 12 hs en Casa Rosada, Kast llegó a la mañana en auto directamente desde el Aeropuerto de Ezeiza, hasta la sede del Ministerio de Economía, donde se reunió por más de 1 hora con el ministro Luis Caputo y su viceministro y exasesor del ahora presidente electo de Chile, José Luis Daza.
Fuentes de la comitiva chilena que acompañó a Kast en su visita a la Casa Rosada, confirmaron a A24.com que el presidente electo llegó acompañado por su futura jefa de Gabinete, Catalina Ugarte, su principal asesor económico, Jorge Quirós y Susana Jiménez, otra de sus asesoras.
Además lo acompañó un equipo de prensa y comunicación que ya trabaja en la larga transición que se extenderá hasta el 11 de marzo, bajo la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE) similar a la que funciona con Milei bajo el mando del ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no estuvo en la reunión.
Kast dijo que se reunió con Daza y con Caputo en Economía, “no porque le vaya a ofrecer un lugar concreto” en su gabinete económico, “sino para hablar sobre economía con él y con el ministro Luis Caputo, sobre la marcha del plan en Argentina y coordinar las exportaciones de petróleo y mineras por puertos seguros de Chile.
Dijo que “lo mismo conversará con Paraguay, Bolivia, con el presidente interino peruano y otros de Centroamérica como El Salvador, Panamá”.
Destacó el apoyo de Donald Trump por su triunfo y dijo que “es una buena noticia para el cono sur”, mientras rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, de Venezuela, a quien llamó como un “narco dictador”.
Lo que dijo la Casa Rosada
Según un comunicado oficial de la Casa Rosada, durante el encuentro Milei reiteró al Presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión.
“La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”, señaló la oficina de prensa de Casa Rosada.
Y confirmó que “Milei, en atención a la invitación formulada por el Presidente electo José Antonio Kast, confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo”.