Cumbre Milei-Kast: crónica de un encuentro a solas en el despacho presidencial, con la promesa de relanzar la relación bilateral

“Muy buena la reunión con Milei. Argentinos y chilenos se viene una nueva relación, no se preocupen, todo va a estar bien. Vamos a ir anunciando medidas, y coordinación conjunta, estamos en proceso de ordenamiento del gabinete”, dijo el presidente chileno electo el pasado domingo en un breve contacto con periodistas en la Casa Rosada, entre ellos, A24.com.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stellasmg/status/2000975090864021777?s=20&partner=&hide_thread=false Declaraciones del presidente electo de Chile @joseantoniokast tras más de 1 hora de reunión con @JMilei @CasaRosada @A24COM pic.twitter.com/Pdj5VlwDRt — Stella Gárnica (@Stellasmg) December 16, 2025

Kast aclaró que brindaría una conferencia de prensa más tarde luego de un almuerzo con empresarios en el Hotel Intercontinental y en medio de selfies y charlas con militantes libertarios, se peleó con un periodista.

“Está interrumpiendo el diálogo con la ciudadanía. Retire el micrófono, respete a la gente”, le dijo a Fabián Rubino, cronista de A24, luego de responder saludos de militantes y turistas de distintos países, tanto argentinos, como chilenos y hasta brasileños, que se concentraron durante más de 1 hora frente a la reja que rodea la Casa Rosada y no respondió más preguntas de los periodistas.

La política migratoria y la seguridad en el centro de la agenda Kast-Milei

José Kast salió a saludar a la reja de la Casa Rosada a militantes y turistas. Foto A24.com.

En declaraciones al salir del aeropuerto de Santiago de Chile rumbo a Buenos Aires, Kast había anticipado que Milei lo llamó el domingo de la elección para felicitarlo y “tuvo la gentileza de invitarnos para reunirnos con autoridades del Gobierno y del sector empresarial para hablar de temas de seguridad, porque la inmigración es un tema que nos afecta a todos”.

En ese marco, el presidente electo de Chile anunció entre sus prioridades que habló con Milei figuran “la política migratoria” y anticipó que su plan es “ir paso a paso cerrando las fronteras norte, con Bolivia y Perú. Por eso -dijo- queríamos conversar los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos”.

“Cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares con Chile, pueden darse situaciones que busquen entrar a Argentina, y eso hay que advertirlo para tomar las medidas adecuadas para que eso no afecte a Argentina en las fronteras con Bolivia y Perú”, sostuvo Kast en declaraciones a la prensa chilena, antes de partir a Buenos Aires.

Kast, la visita a Economía y los rumores no desmentidos sobre el pase de Daza

Jose Kast visitó a José Luis Daza y al ministro de Economía, Luis toto Caputo, antes de reunirse con Milei en Casa Rosada.

Antes de reunirse con Milei a las 12 hs en Casa Rosada, Kast llegó a la mañana en auto directamente desde el Aeropuerto de Ezeiza, hasta la sede del Ministerio de Economía, donde se reunió por más de 1 hora con el ministro Luis Caputo y su viceministro y exasesor del ahora presidente electo de Chile, José Luis Daza.

Fuentes de la comitiva chilena que acompañó a Kast en su visita a la Casa Rosada, confirmaron a A24.com que el presidente electo llegó acompañado por su futura jefa de Gabinete, Catalina Ugarte, su principal asesor económico, Jorge Quirós y Susana Jiménez, otra de sus asesoras.

Además lo acompañó un equipo de prensa y comunicación que ya trabaja en la larga transición que se extenderá hasta el 11 de marzo, bajo la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE) similar a la que funciona con Milei bajo el mando del ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no estuvo en la reunión.

Kast dijo que se reunió con Daza y con Caputo en Economía, “no porque le vaya a ofrecer un lugar concreto” en su gabinete económico, “sino para hablar sobre economía con él y con el ministro Luis Caputo, sobre la marcha del plan en Argentina y coordinar las exportaciones de petróleo y mineras por puertos seguros de Chile.

Dijo que “lo mismo conversará con Paraguay, Bolivia, con el presidente interino peruano y otros de Centroamérica como El Salvador, Panamá”.

Destacó el apoyo de Donald Trump por su triunfo y dijo que “es una buena noticia para el cono sur”, mientras rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, de Venezuela, a quien llamó como un “narco dictador”.

Lo que dijo la Casa Rosada

Milei recibió a Kaast acompañado por su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno y el futuro ministro de economía del presidente electo de Chile, Jorge Quirós. Foto Presidencia.

Según un comunicado oficial de la Casa Rosada, durante el encuentro Milei reiteró al Presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión.

“La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”, señaló la oficina de prensa de Casa Rosada.

Y confirmó que “Milei, en atención a la invitación formulada por el Presidente electo José Antonio Kast, confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo”.