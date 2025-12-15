La estrategia de Milei en una semana clave para el plan económico en el Congreso

Javier Milei delegó en Diego Santilli y en un funcionario de la jefatura de Gabinete y Martín Menem las negociaciones por el Presupuesto 2026 en Diputados.
Javier Milei espera que el Congreso sancione el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Para conseguirlo, delegó en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli y un nuevo funcionario de la jefatura de Gabinete, las negociaciones con la oposición para conseguir los votos y acelerar un nuevo dictamen del Presupuesto 2026 esta semana en Diputados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en cambio, es la elegida por Milei para dirigir la estrategia en busca de quorum y alianzas del Gobierno en el Senado.
Con los plazos muy limitados por la designación de nuevas autoridades en las comisiones parlamentarias y a que el 30 de diciembre vence el plazo de convocatoria a las sesiones extraordinarias, el ministro del interior, Diego Santilli informó a A24.com que dedicará toda la semana “cien por ciento su agenda a la estrategia parlamentaria”.
Desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch buscará acelerar el cronograma de sesiones, con el objetivo puesto en votar un nuevo dictamen de presupuesto esta semana y convocar a sesión para darle media sanción este jueves 18.
En ese marco, desde el entorno de Santilli informaron que el ministro estará presente todo el tiempo en el Congreso, tanto con Martín Menem como con Patricia Bullrich, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral.
En representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorpora el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.
El jefe de la bancada de LLA en Diputados, el libertario cordobés Gabriel Bornoroni, es otro de los espadachines de Milei en busca de los votos para el Presupuesto y las reformas laboral y fiscal en estas horas de reuniones y rosca casi permanente.
En la Casa Rosada los funcionarios están divididos entre los más y menos optimistas sobre el éxito que tendrán el presupuesto y la reforma laboral en este primer llamado a extraordinarias.
Por un lado, están los más optimistas que creen tener la llave para lograr la media sanción del Presupuesto 2026 el jueves 18 para pasarlo en un trámite exprés al 30 de diciembre en el Senado.
Por otro lado, están los que desde el entorno más cercano a Milei, reiteran el mantra del “principio de relevación” usado por el gobierno en los dos primeros años de gestión, centrado en echarle la culpa a la oposición y a "la casta" por la falta de presupuesto y de ponerle palos en la rueda al Gobierno.
Desde ese sector de la Casa Rosada, señalan que de no conseguir apoyo al Presupuesto, Milei podría seguir gobernando por tercer año consecutivo, por decreto, redireccionando el Presupuesto de 2022, redistribuyendo partidas sin control del Congreso de manera arbitraria.