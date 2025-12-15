La estrategia de Milei en una semana clave para el plan económico en el Congreso

En ese marco, desde el entorno de Santilli informaron que el ministro estará presente todo el tiempo en el Congreso, tanto con Martín Menem como con Patricia Bullrich, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral.

En representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorpora el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

El jefe de la bancada de LLA en Diputados, el libertario cordobés Gabriel Bornoroni, es otro de los espadachines de Milei en busca de los votos para el Presupuesto y las reformas laboral y fiscal en estas horas de reuniones y rosca casi permanente.

En la Casa Rosada los funcionarios están divididos entre los más y menos optimistas sobre el éxito que tendrán el presupuesto y la reforma laboral en este primer llamado a extraordinarias.

gabinete-2

Por un lado, están los más optimistas que creen tener la llave para lograr la media sanción del Presupuesto 2026 el jueves 18 para pasarlo en un trámite exprés al 30 de diciembre en el Senado.

Por otro lado, están los que desde el entorno más cercano a Milei, reiteran el mantra del “principio de relevación” usado por el gobierno en los dos primeros años de gestión, centrado en echarle la culpa a la oposición y a "la casta" por la falta de presupuesto y de ponerle palos en la rueda al Gobierno.

Desde ese sector de la Casa Rosada, señalan que de no conseguir apoyo al Presupuesto, Milei podría seguir gobernando por tercer año consecutivo, por decreto, redireccionando el Presupuesto de 2022, redistribuyendo partidas sin control del Congreso de manera arbitraria.

En ese marco, Milei apunta a las negociaciones con aliados del PRO y las provincias, y ya analiza extender la convocatoria a sesiones extraordinarias para los meses de enero y febrero.