Paro 9 de mayo: la CGT ultima los detalles y busca dar un mensaje contundente al Gobierno

La gran pregunta es qué va a pasar el día después. El Gobierno va a seguir adelante con su política de apertura y de desregulación, y los sindicatos se van a quedar sin una herramienta importante de presión.

En el Gobierno confían en que el poder de fuego de la CGT no es el que era hace 20 o 30 años. La gente desconfía de los representantes, muchos no están sindicalizados y la capacidad de movilización disminuyó. Por eso redoblan la apuesta contra ellos. Buscan instalar que la movilización tiene que ver con motivos políticos y no de representación. "Están cuidando sus propios intereses", insisten.

En la propia CGT coinciden en esto: "Antes una persona era un trabajador de un determinado rubro y lo sentía parte de su identidad. Hoy una persona trabaja un par de años de bancario, después va a los seguros, después a vender algún servicio y dos años más tarde está en otra cosa", describe un sindicalista.

Por otro lado, los últimos paros generales (a excepción del último de 12 horas de enero), contaron con la ayuda de las organizaciones piqueteras que bloqueaban los accesos a la Ciudad. Esta vez no van a estar.

La gran duda, por eso, es que va a hacer la ciudadanía "independiente", aquella que no está sindicalizada y que es apática frente a los vaivenes políticos. Esa es la batalla de fondo entre el Gobierno y los sindicatos: la batalla por la opinión pública. ¿Quién la ganará?