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Juan Bautista Mahiques
Atentado a la AMIA

Causa AMIA: el Gobierno estudia denunciar en la Corte Internacional de Justicia a Irán por el atentado

El ministro de Justicia recibió a la dirigencia de la mutual judía. Adelantó que el gobierno del presidente Milei analiza ir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para denunciar a la República de Irán por el atentado en el que murieron 85 personas en 1994.

El ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, adelantó que el Gobierno estudia denunciar en la Corte Penal Internacional a Irán por el atentado a la AMIA en 1994. (Foto: X)
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Ese atentado - el segundo del terrorismo islámico en la capital del país - dejó 85 muertos y cientos de heridos. La iniciativa busca avanzar contra los acusados y evaluar la responsabilidad del Estado iraní.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con la dirigencia de la AMIA. (Foto: cuenta de Mahiques en X)

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con la dirigencia de la AMIA. (Foto: cuenta de Mahiques en X)

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que mantuvo una reunión con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones ante tribunales internacionales. “Mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, afirmó en X.

La iniciativa se conoce semanas después de que el juez federal Daniel Rafecas procesara a ocho ciudadanos iraníes y libaneses, quienes deberán afrontar un juicio en ausencia por su presunta responsabilidad en el ataque terrorista.

La resolución judicial alcanzó a Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, excanciller de ese país; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, exjefe de la fuerza Al Quds.

También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada; Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia, y Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, identificado como agente de Hezbollah y acusado de coordinar la etapa final del atentado.

Denuncia contra la República Islámica de Irán en La Haya

En su cuenta de X el ministro de Justicia ratificó lo que definió como "un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia", en relación a los 85 muertos, sus familias y también por los sobrevivientes. El atentado en la ciudad de Buenos Aires se produjo a las 9:53 de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, al día siguiente de la final de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. El ataque ocurrió dos años más tarde de la primera agresión del terrorismo islámico en nuestro país el 17 de marzo de 1992.

El ministro Juan Bautista Mahiques recibió a la dirigencia de la mutual judía y luego del encuentro publicó un mensaje en "X" en el que anunció que esta posibilidad de una denuncia internacional está en estudio por parte del gobierno argentino.

Las consecuencias de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia

Si efectivamente se recurre a la Corte Internacional de Justicia, se podría intentar que se declare la responsabilidad internacional de Irán, pero primero tendría que superar el obstáculo de la jurisdicción.

La Corte no puede intervenir automáticamente por el solo hecho de que un país presente una demanda. En el caso de Irán y la Corte Internacional de Justicia, ese país aceptó su jurisdicción obligatoria únicamente para determinadas controversias vinculadas con inmunidades estatales y bienes del Estado. Su declaración excluye expresamente otras disputas.

Pero más allá de la capacidad de acción del tribunal internacional de la Haya, un pronunciamiento a favor de la Argentina sería un aval más en los reclamos contra el terrorismo islámico iraní. Para la Justicia de nuestro país, Irán fue el responsable del atentado a la AMIA. Por eso la decisión del juez Daniel Rafecas de hace pocos días de procesar para un juicio "en ausencia" a 7 funcionarios iraníes y un libanés por el atentado de 1994.

El juez Rafecas imputó a 7 iraníes y un libanés por el atentado de la AMIA para su juicio

El juez Rafecas imputó a 7 iraníes y un libanés por el atentado de la AMIA para su juicio "en ausencia". (Foto: A24.com)

Los imputados por la justicia argentina son iraníes que eran - al momento del atentado - funcionarios del Gobierno en Teherán o con puestos en la representación diplomática en nuestro país.

Diferentes áreas y ministerios del Gobierno trabajan para esta demanda - que el ministro Mahiques dijo que está en estudio - sobre la responsabilidad del estado de Irán sobre la voladura de la AMIA en 1994.

En pocas palabras

  • Denuncia internacional: Argentina evalúa presentar una denuncia penal contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el atentado a la AMIA.
  • Procesados por Rafecas: El juez Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su presunta responsabilidad en el ataque de 1994.
  • Crimen de lesa humanidad: El magistrado calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y dispuso embargos millonarios contra los acusados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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