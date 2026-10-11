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David Bisbal fue consultado por la China Suárez en su llegada al país y su reacción llamó la atención

El cantante español recibió una cálida bienvenida en Ezeiza antes de sus shows en Argentina. Se tomó fotos con sus seguidores, pero una pregunta sobre su expareja quedó sin respuesta.

11 oct 2026, 10:02
David Bisbal fue consultado por la China Suárez en su llegada al país y su reacción llamó la atención

David Bisbal fue consultado por la China Suárez en su llegada al país y su reacción llamó la atención

David Bisbal
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David Bisbal
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David Bisbal ya está en la Argentina y su llegada estuvo marcada por el entusiasmo de sus fanáticos. Después de su presentación en Perú, el artista español aterrizó en Ezeiza, donde lo esperaban alrededor de cien personas con banderas y muchas ganas de saludarlo.

Fiel a la cercanía que suele mostrar con su público, el cantante se tomó su tiempo para agradecer el recibimiento. Lejos de retirarse rápidamente junto a su custodia, se quedó a sacarse fotos con sus seguidores, que se habían acercado al aeropuerto al conocer el horario de su llegada.

Antes de partir, Bisbal tuvo otro gesto que entusiasmó a quienes lo esperaban: se subió al estribo de la camioneta para saludar también a las personas que estaban más atrás y no habían podido acercarse.

Durante el recorrido, el intérprete expresó su alegría por regresar al país, donde no se presentaba desde noviembre de 2024. La bienvenida fue el primer encuentro con el público argentino antes de los conciertos que dará como parte de su Tour Eternos.

La pregunta sobre la China Suárez que David Bisbal prefirió no responder

En medio de los saludos y las fotos exclusivas que registró PrimiciasYa.com, hubo una consulta de la prensa que quedó sin respuesta. Al cantante le preguntaron por la China Suárez, con quien mantuvo una relación entre 2014 y 2015.

Bisbal prefirió no hacer declaraciones sobre ese vínculo y continuó con su llegada, sin detenerse a hablar de aquella etapa de su vida sentimental.

Así, mientras se mostró cariñoso y dispuesto a compartir un momento con sus fanáticos, el artista español mantuvo la reserva cuando la conversación apuntó a su expareja.

Cuándo y dónde se presenta David Bisbal en la Argentina

La primera parada de su agenda será el lunes 12 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde volverá a encontrarse con sus seguidores en un espectáculo que recorre las distintas etapas de su carrera.

Luego viajará a Córdoba para presentarse el miércoles 14 de octubre en Quality Espacio. Después de los conciertos argentinos, el Tour Eternos continuará en Montevideo, Uruguay.

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