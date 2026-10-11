David Bisbal fue consultado por la China Suárez en su llegada al país y su reacción llamó la atención

La pregunta sobre la China Suárez que David Bisbal prefirió no responder

En medio de los saludos y las fotos exclusivas que registró PrimiciasYa.com, hubo una consulta de la prensa que quedó sin respuesta. Al cantante le preguntaron por la China Suárez, con quien mantuvo una relación entre 2014 y 2015.

Bisbal prefirió no hacer declaraciones sobre ese vínculo y continuó con su llegada, sin detenerse a hablar de aquella etapa de su vida sentimental.

Así, mientras se mostró cariñoso y dispuesto a compartir un momento con sus fanáticos, el artista español mantuvo la reserva cuando la conversación apuntó a su expareja.

Cuándo y dónde se presenta David Bisbal en la Argentina

La primera parada de su agenda será el lunes 12 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde volverá a encontrarse con sus seguidores en un espectáculo que recorre las distintas etapas de su carrera.

Luego viajará a Córdoba para presentarse el miércoles 14 de octubre en Quality Espacio. Después de los conciertos argentinos, el Tour Eternos continuará en Montevideo, Uruguay.

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