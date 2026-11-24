La organización sindical también afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones incluidas en una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento.

Además, advirtió que para aplicar sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) se requiere obtener previamente el desafuero sindical.

El reclamo por el presupuesto y la falta de personal

El conflicto también incluye cuestionamientos al financiamiento del hospital y a las condiciones de trabajo. ATE responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por la situación y denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del establecimiento, que estimó en un 8%.

Entre los reclamos, el gremio señaló dificultades vinculadas con la falta de personal y de insumos. También cuestionó la reducción de la dotación de enfermería: según sus datos, el plantel pasó de unas 2.000 personas a aproximadamente 1.350.

Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos obtuvo mediante un amparo los estados contables del hospital y cuestionó la evolución de los fondos nacionales. Según esos registros, los aportes pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025.

Frente a las sanciones, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar a los trabajadores alcanzados por los despidos y las suspensiones.