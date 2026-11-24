La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan realiza este martes una protesta frente al centro pediátrico porteño, en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones que, según denunció el sindicato, comenzaron a ser notificadas el viernes pasado.
Trabajadores del hospital pediátrico se movilizan este martes frente al establecimiento, en rechazo a las sanciones comunicadas por las autoridades. El gremio cuestiona el procedimiento y vincula las medidas con las protestas que realizaron durante el último año por reclamos salariales.
Protesta de ATE en el Garrahan: trabajadores denuncian despidos, suspensiones y recortes presupuestarios. (Foto: captura A24)
La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan realiza este martes una protesta frente al centro pediátrico porteño, en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones que, según denunció el sindicato, comenzaron a ser notificadas el viernes pasado.
La convocatoria fue a las 7 de la mañana en el ingreso ubicado en Combate de los Pozos 1881, en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, los delegados sindicales tienen previsto realizar al mediodía un acto para exponer su postura frente a las sanciones.
El conflicto se originó a partir de un sumario que, según ATE, comenzó hace un año contra trabajadores que habían participado de protestas por mejoras salariales y en defensa del hospital.
De acuerdo con el comunicado difundido por la junta interna, las notificaciones de las sanciones comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes desde las 18. El gremio cuestionó la decisión de las autoridades y sostuvo que se avanzó sin respetar los plazos de reconsideración y apelación previstos en el reglamento del hospital.
La organización sindical también afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones incluidas en una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento.
Además, advirtió que para aplicar sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) se requiere obtener previamente el desafuero sindical.
El conflicto también incluye cuestionamientos al financiamiento del hospital y a las condiciones de trabajo. ATE responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por la situación y denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del establecimiento, que estimó en un 8%.
Entre los reclamos, el gremio señaló dificultades vinculadas con la falta de personal y de insumos. También cuestionó la reducción de la dotación de enfermería: según sus datos, el plantel pasó de unas 2.000 personas a aproximadamente 1.350.
Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos obtuvo mediante un amparo los estados contables del hospital y cuestionó la evolución de los fondos nacionales. Según esos registros, los aportes pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025.
Frente a las sanciones, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar a los trabajadores alcanzados por los despidos y las suspensiones.