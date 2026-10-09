Nazarena Vélez reveló la aterradora experiencia paranormal que vivió en su casa

En ese contexto, reveló que escuchaba reiteradamente el llanto de una niña, aunque no lograba identificar de dónde provenía. Hasta que una noche vivió un episodio mucho más perturbador mientras dormía.

"Yo escuchaba el llanto de una nena, hasta que una noche estoy durmiendo, se me paraliza el cuerpo y veo, en mi sueño, a una nena girando en el ventilador de techo. No me podía despertar y veía a esta nena girando", relató ante la sorpresa de sus compañeros.

La situación la impactó profundamente. Según su testimonio, durante aquel episodio no podía mover el cuerpo ni despertarse, mientras observaba la imagen de la pequeña dando vueltas en el ventilador.

Lejos de olvidar lo sucedido, Nazarena comenzó a sospechar que aquellas experiencias podían estar relacionadas con algún acontecimiento ocurrido anteriormente en la propiedad.

Después de aquella noche, Nazarena Vélez decidió hablar con Daniel Agostini y compartirle sus sospechas. Estaba convencida de que necesitaba conocer la verdadera historia de la casa, por lo que aprovechó un encuentro con sus propietarios para hacerles una pregunta directa.

"Cuando me levanto me acuerdo que le dije a Daniel 'acá pasó algo'. Cuando fuimos a firmar lo que nos faltaba le dije a la señora 'necesito saber si acá hubo una nena'", recordó.

La respuesta de la mujer fue tan inesperada como dolorosa. Según relató la actriz, la propietaria rompió en llanto y le confesó que su hija había fallecido.

"La señora se larga a llorar y me dice 'falleció mi hija'", reveló Nazarena, al recordar el momento en el que conoció aquella historia familiar.

De esta manera, la panelista relacionó los inquietantes episodios que había vivido con la tragedia que le contó la antigua dueña de la propiedad. Una experiencia que, muchos años después, volvió a compartir públicamente y que dejó sorprendidos a quienes escuchaban su relato.

Nazarena Vélez recordó el conflicto entre Fede Bal y su hija Barbie Vélez

Nazarena Vélez no pudo contener las lágrimas durante una emisión de LAM (América TV) al recordar el difícil momento que atravesó su hija Barbie Vélez durante su conflictiva relación con Fede Bal. La actriz se mostró profundamente conmovida al hablar del sufrimiento de la joven y cuestionó la exposición mediática que tuvo el caso. "¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver cómo todo el mundo la señala", expresó entre lágrimas. Además, criticó el accionar de la Justicia y aseguró que Barbie fue humillada y juzgada públicamente por lo ocurrido.

En medio de su angustia, Nazarena defendió a su hija y recordó las secuelas emocionales que le dejó aquella relación. "Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita", manifestó indignada. Finalmente, expresó su deseo de que el conflicto quede definitivamente atrás y confesó cuánto le dolió escuchar a su hija describir aquella etapa como el peor trauma de su vida. "Porque cuando yo la escuché y dijo: 'Fue el trauma más grande de mi vida', yo pensé que me moría", concluyó visiblemente afectada.