"Pasaron cosas": el editorial de Jonatan Viale

Editorial Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al posible anuncio de una cuarentena estricta para la zona del AMBA y advirtió que en los 100 días desde que se impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio "pasaron cosas" que marcaron el humor político y social de los argentinos.

"Nos encontramos en las puertas del anuncio de un endurecimiento total de la cuarentena obligatoria en la zona metropolitana. ¿Qué está confirmado y cuáles son las dudas a esta hora? Confirmado: transporte con restricción fuerte, comercio solo esenciales, actividad física suspendida, paseos para los chicos continúan, permiso de circulación para asistir familiares (570 mil en estudio), saturación policial en zonas calientes. Dudas: duración de la cuarentena total ¿dos o tres semanas?, industrias ¿abiertas con protocolo estricto y turnos de operarios?, bancos ¿solo para jubilados y planes sociales?".

"¿Qué es lo que detona la decisión de una cuarentena total parecida a la de marzo? Lo que estamos viendo todos, el hecho de que se haya disparado el nivel de contagios. Nuevos casos de coronavirus en Argentina: el 24 de abril 172 casos, ayer 2.635. Tenemos 15 veces más casos que hace dos meses, más del triple que hace un mes, casi el doble de hace una semana. No hay dudas que estamos ante un crecimiento exponencial que no encuentra su pico".

"Kicillof está muy preocupado y teme de verdad un colapso sanitario en la provincia de Buenos Aires, es el que más incentivó de los 3 volver a la primera fase y no es casual que sus ministros Gollán y Berni hayan insinuado aislar la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta está preocupado, pero siente que tiene la situación relativamente controlada. Ninguno de los dos se puede confiar. El la provincia de Buenos Aires el crecimiento es mucho más marcado que en la Ciudad de Buenos Aires".

"La gran pregunta que todavía no tiene respuesta es: ¿cuánto temor real le tiene la gente hoy al virus? El Presidente argumentará que sino cortan esta tendencia alcista de contagio no habrá camas de terapia intensiva suficientes para todos los pacientes, que en Argentina no se pueden repetir las imágenes de hospitales colapsados que vimos en Italia y España en marzo/abril y que tanto nos conmovieron".

"Hicimos 100 días de cuarentena para que no pase esto. La pregunta es: ¿por qué en esos días no fueron capaces de equipar el sistema de terapia intensiva para que una vez llegado el pico la situación no se colapse? La respuesta que te dan es que 'no había manera de llegar, el deterioro era total'. ¿Se le puede pedir más esfuerzo a la gente? Yo estoy seguro de que la gente está harta, pero va a acompañar igual porque entiende que es un momento de debilidad política, social, económica y sanitaria".

"El problema es que la cuarentena fue perdiendo legitimidad porque, como diría un filósofo, pasaron cosas por las que una parte de la sociedad argentina puede no estar tan bien predispuesta a cumplir como lo estaban al principio; pero la gente va a cumplir porque es de fierro".