Patricia Bullrich acusó a Gabriela Cerruti de "minimizar la lucha de miles de mujeres por la igualdad de género"

La experiodista y legisladora porteña, manifestó que “la agresión generalmente no es a todas las mujeres, es a las mujeres de los partidos nacionales y populares”. “Y nunca se meten con los hombres: nadie dice si están gordos, flacos, pelados o mal vestidos”, agregó.

Quien recogió el guante fue Patricia Bullrich y decidió responderle con una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter oficial.

Gabriela Cerruti.jpg

La respuesta de Patricia Bullrich a Gabriela Cerruti

"Sra. portavoz del Gobierno: quejarse por las críticas que recibe sobre su vestuario es minimizar la lucha de miles de mujeres que hasta dan su vida por la igualdad de género", comenzó la exministra de Mauricio Macri.

En la extensa misiva, la presidenta del PRO aludió que "el mundo K intenta victimizarse asegurando que la violencia o la discriminación la sufren en exclusiva las mujeres del campo popular”.

"Cuando la señora portavoz asegura que se 'produce' para las reuniones con compañeros varones, deja un muy contradictorio mensaje que atenta y confunde las acciones de reivindicación, alejadas de la cosificación como objetos que todas las luchas de género representan, así como también degradan los valores que las mujeres defendemos en el ejercicio de la acción política", aseguró.

En la misma línea, Patricia Bullrich aludió a las críticas que había recibido por parte de Cristina Kirchner a quién hizo mención como la “jefa” de Gabriela Cerruti.

"Por otra parte, también quiero resaltar, por si la portavoz no lo ha advertido, que recientemente he sido agredida en mi condición de mujer por su jefa, la vicepresidenta de la nación, y que son frecuentes y altamente discriminatorias las opiniones sobre nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, aun cuando no difundamos las calificaciones que recibimos en algunos ámbitos de la escena pública", agregó la exministra.

Por último, Patricia Bullrich le pidió a Gabriela Cerruti que se mire “en el extraordinario espejo que construyen las valientes mujeres iraníes en las calles, enfrentando la autocracia de un gobierno al que el suyo apoya sin avergonzarse”.