Un diputado de Patricia Bullrich presentó un proyecto para limitar derechos laborales de los presos

“Su trabajo tiene como primordial objetivo el de propender a la formación y mejoramiento de los hábitos laborales y a procurar la capacitación para desempeñarse en la vida libre", expresó Milman en los fundamentos del proyecto.

"Es por eso que el trabajo no se organizará exclusivamente en función del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad", aclara.

Parte del proyecto presentado por el diputado explica que “no toda relación laboral está regida por la ley de contrato de trabajo. Nadie consideraría que los trabajadores del servicio doméstico, los agrarios, los del estado o los de la construcción no son trabajadores. Simplemente no se les aplica la ley de contrato de trabajo”.

En el punto de análisis de la situación de las personas privadas de su libertad, el pedido explica su situación: “No pueden olvidarse las características especiales del trabajo dentro del tratamiento penitenciario en cuanto, tendiendo a la resocialización del interno, tiene como primordial objetivo el de propender a la formación y mejoramiento de los hábitos laborales y a procurar la capacitación para desempeñarse en la vida libre”.

Otro de los puntos expuestos en el pedido de proyecto de ley apunta a las características relacionadas al trabajo, derecho y deber del interno, dentro del régimen penitenciario: “Como faceta sustancial dentro del tratamiento de progresividad del régimen penitenciario, no puede ser igualado en tal sentido al de las personas en libertad”.

Este proyecto fue acompañado por los diputados salteños Virginia Cornejo y Carlos Zapata.