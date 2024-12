Patricia Bullrich criticó un posible desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad: "Conveniencia"

Y agregó: "¿Por qué se separan las elecciones? Porque es conveniencia del político, no de la sociedad, a la sociedad le conviene que las elecciones sean todas en un día y vaya una sola vez a votar, entonces a mí como mecanismo no me gusta, es como decir que me quiero guardar el poder y para eso trato de hacer una elección que me vaya mejor, como mecanismo y como decisión, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en cualquier parte del país, no me gusta".

En la misma línea, Bullrich cuestionó: “¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? Creo que no es una elección para decir ´’voy a votar separado’ porque con esta separación el poder de la política y no de la sociedad”.

Y concluyó: “La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto, si se desdobla la elección se gasta el doble, se realiza una doble campaña, no tiene sentido”.

pato bullrich .jpg

El posible desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad

Las palabras de Bullrich se dan en el marco de una posible estrategia para retener el control de la Legislatura porteña por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anunciaría en los próximos días el desdoblamiento de las elecciones y el adelantamiento de la votación para principios de julio, en tanto que también se enviaría un proyecto de ley para suspender las PASO.

De acuerdo a la información que trascendió, las elecciones para legisladores porteños se realizarían el domingo 7 de julio, cuatro semanas antes de las PASO nacionales del 3 de agoto y bastante más separadas de los comicios generales nacionales del 26 de octubre.

A raíz de la autonomía de la Ciudad, Jorge Macri podría desdoblar por decreto sin problemas, pero para suspender las PASO, en cambio, necesitará avanzar en acuerdos políticos con la oposición, ya que cualquier reforma electoral requiere de las dos terceras partes de los votos (en este caso, 40 de los 60 legisladores).