Patricia Bullrich cruzó los dichos de Cristina Kirchner: "Me parece una excusa para no hacerse cargo"

En tanto, sobre que se espera para mañana en el plano económico dijo: “Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad”.

Además, sobre la elección agregó que “nos llegaron denuncias que faltaban boletas y pedimos que las ordenen, son mesas aisladas”.

Patricia Bullrich opinó sobre Cristina Kircher

“Ahora me voy a comer milanesas con mis hijos y a eso de las seis de la tarde iré al búnker en Parque Norte a esperar los resultados”, dijo y cuando fue consultada sobre las declaraciones de Cristina Kirchner, quien dijo que no se retira de la política, Bullrich dijo: “No vi televisión, cada uno sabe lo que puede hablar, es una decisión de ella”.

Aunque sobre la frase de Cristina Kirchner, quien dijo no fue escuchada en el gobierno de Alberto Fernández, la candidata de Juntos por el Cambio sostuvo, indicó: “Si siendo Vicepresidenta no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno”.