Patricia Bullrich destacó el interés de Trump por Malvinas y dio detalles sobre la nueva base naval

El gobierno nacional anunció una base naval integral para Tierra del Fuego, proyectada en 2022. (Foto: A24.com)

Bullrich defendió la decisión del Gobierno y advirtió sobre el avance de las actividades petroleras británicas. Para la ex ministra de Seguridad, el nuevo despliegue en Tierra del Fuego representa un cambio de estrategia: mayor presencia territorial, capacidad logística y fortalecimiento militar frente a los intereses que se disputan en el Atlántico Sur.

También, la senadora participó de manera virtual de un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y fue enfática sobre la postura del presidente de Estados Unidos en el caso Malvinas: "El presidente Donald Trump le pregunta siempre por Malvinas al mandatario argentino".

La base integrada en Tierra de Fuego

Patricia Bullrich respaldó el anuncio realizado por Javier Milei sobre la construcción de una nueva base naval integrada en Tierra del Fuego y destacó, al mismo tiempo, el interés que Donald Trump manifestó recientemente por la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

El presidente Milei firmó el decreto 867/2026 que en sus fundamentos dice: "Que resulta necesario modificar el presupuesto correspondiente al MINISTERIO DE DEFENSA para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento, con el fin de contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la Defensa Nacional". De allí saldrán los fondos para esta base naval integrada.

La senadora de La Libertad Avanza explicó que la nueva instalación tendrá funciones militares y logísticas y estará ubicada estratégicamente en Tierra del Fuego la provincia más austral del país., con proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Milei recordó que la Argentina es el país que tiene presencia continua en la Antártida desde más tiempo que ninguno. En efecto, desde 1904 tiene una participación constante en el continente antártico.

Por eso, ahondó Bullrich, el objetivo es convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur, además de mejorar las capacidades de infraestructura, comunicación y vigilancia en una zona considerada clave para los intereses estratégicos del país.

La decisión también adquiere especial relevancia por el avance de los proyectos de explotación petrolera en las cercanías de Malvinas. El yacimiento Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, concentra buena parte de la nueva disputa por los recursos naturales de la región.

En este contexto, Bullrich presentó la base como parte de un cambio de estrategia: pasar de una política centrada exclusivamente en el reclamo diplomático a otra que incorpore mayor presencia territorial, capacidad logística y fortalecimiento de la defensa argentina en el extremo sur.