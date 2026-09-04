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Islas Malvinas
Una base en Tierra del Fuego

Patricia Bullrich destacó el interés de Trump por Malvinas y dio detalles sobre la nueva base naval

La senadora de La Libertad Avanza analizó la situación tras el mensaje del presidente argentino. Se refirió a los dichos de Trump sobre Malvinas y el Reino Unido. También dio detalles sobre la base integrada anunciada para Tierra del Fuego.

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La piedra fundamental para la base en Tierra del Fuego que el presidente Milei dijo que será un polo logístico en el Atlántico Sur. (Foto: gentileza Escenario mundial)

La piedra fundamental para la base en Tierra del Fuego que el presidente Milei dijo que será un polo logístico en el Atlántico Sur. (Foto: gentileza Escenario mundial)

“La base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”, anunció el presidente Javier Milei en un tramo de la cadena nacional. Lo hizo en el contexto de varias medidas - que incluyen decretos y proyectos de ley - para potenciar medidas de acción punitivas del país para las empresas que hagan acuerdos con el Reino Unido sobre bienes y riquezas en Malvinas o el Mar Argentino.

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En ese sentido, la senadora Patricia Bullrich, la voz de La Libertad Avanza en el Senado, respaldó el anuncio de Milei sobre la construcción de esta nueva base naval en la provincia más austral y dio detalles sobre el objetivo que tendrá la instalación, presentada por el Gobierno como una pieza clave para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

La senadora Patricia Bullrich. Una de las voces de La Libertad Avanza que se pronunció tras la cadena del presidente Milei. (Foto: Archivo)

La senadora Patricia Bullrich. Una de las voces de La Libertad Avanza que se pronunció tras la cadena del presidente Milei. (Foto: Archivo)

La jefa del bloque de LLA declaró que el proyecto busca pasar de los reclamos diplomáticos a una política de mayor presencia efectiva en el extremo sur del país.

Bullrich explicó que la base naval de Ushuaia tendrá funciones logísticas y militares, y estará destinada a fortalecer las capacidades argentinas en una zona considerada estratégica por su cercanía con la Antártida y el Atlántico Sur. La iniciativa, además, apunta a mejorar la infraestructura y las capacidades de comunicación y vigilancia en la región.

El gobierno nacional anunció una base naval integral para Tierra del Fuego, proyectada en 2022. (Foto: A24.com)

El gobierno nacional anunció una base naval integral para Tierra del Fuego, proyectada en 2022. (Foto: A24.com)

Bullrich defendió la decisión del Gobierno y advirtió sobre el avance de las actividades petroleras británicas. Para la ex ministra de Seguridad, el nuevo despliegue en Tierra del Fuego representa un cambio de estrategia: mayor presencia territorial, capacidad logística y fortalecimiento militar frente a los intereses que se disputan en el Atlántico Sur.

También, la senadora participó de manera virtual de un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y fue enfática sobre la postura del presidente de Estados Unidos en el caso Malvinas: "El presidente Donald Trump le pregunta siempre por Malvinas al mandatario argentino".

La base integrada en Tierra de Fuego

Patricia Bullrich respaldó el anuncio realizado por Javier Milei sobre la construcción de una nueva base naval integrada en Tierra del Fuego y destacó, al mismo tiempo, el interés que Donald Trump manifestó recientemente por la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

El presidente Milei firmó el decreto 867/2026 que en sus fundamentos dice: "Que resulta necesario modificar el presupuesto correspondiente al MINISTERIO DE DEFENSA para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento, con el fin de contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la Defensa Nacional". De allí saldrán los fondos para esta base naval integrada.

La senadora de La Libertad Avanza explicó que la nueva instalación tendrá funciones militares y logísticas y estará ubicada estratégicamente en Tierra del Fuego la provincia más austral del país., con proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Milei recordó que la Argentina es el país que tiene presencia continua en la Antártida desde más tiempo que ninguno. En efecto, desde 1904 tiene una participación constante en el continente antártico.

Por eso, ahondó Bullrich, el objetivo es convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur, además de mejorar las capacidades de infraestructura, comunicación y vigilancia en una zona considerada clave para los intereses estratégicos del país.

La decisión también adquiere especial relevancia por el avance de los proyectos de explotación petrolera en las cercanías de Malvinas. El yacimiento Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, concentra buena parte de la nueva disputa por los recursos naturales de la región.

En este contexto, Bullrich presentó la base como parte de un cambio de estrategia: pasar de una política centrada exclusivamente en el reclamo diplomático a otra que incorpore mayor presencia territorial, capacidad logística y fortalecimiento de la defensa argentina en el extremo sur.

En pocas palabras

  • Patricia Bullrich: Respaldó el anuncio de Javier Milei sobre una nueva base naval en Tierra del Fuego.
  • Objetivo de la base: Servirá como polo logístico y fortalecerá la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
  • Postura de Trump: La senadora afirmó que Donald Trump pregunta por Malvinas al presidente argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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