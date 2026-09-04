Escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y desató la polémica

Sin embargo, ante la insistencia del jefe de Alpine, Stella elevó el tono de su discurso para defender el honor de su escudería: “Me parece que el hecho de que esta conferencia tome este rumbo es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”. A su vez, remarcó las consecuencias legales que podrían acarrear estas declaraciones: “Si alguien hace este tipo de acusaciones, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público. El proceso se llevó a cabo con los más altos estándares”.

Por su parte, Frédéric Vasseur prefirió mantenerse al margen de la discusión entre ambos dirigentes, aunque reconoció la complejidad del asunto: “Creo que no fue un caso fácil de juzgar. Puedo entender la frustración de todos. En cuanto al resto de la discusión, dejaré que Andrea y Flavio la resuelvan entre ellos”.

Por qué la FIA le quitó el podio a Pierre Gasly y cómo afecta a Alpine

El fallo dictaminado por la corte compuesta por Michael Grech, Tomas Borec, Luigi Fumagalli y Filippo Marchino anuló la devolución del tercer puesto que la FIA le había concedido previamente a Gasly tras un reclamo por errores de medición en la calle de boxes. Con esta rectificación, el piloto francés retrocedió del tercer al séptimo lugar en Mónaco, lo que reubicó a Isack Hadjar en la tercera posición, Oscar Piastri cuarto, Liam Lawson quinto y Arvid Lindblad sexto.

Esta modificación impacta severamente en las arcas y en la tabla de posiciones de la escudería con sede en Enstone. Alpine perdió nueve puntos clave en el Campeonato de Constructores: previo a desembarcar en Monza, el equipo se encontraba a solo tres unidades de alcanzar la quinta posición custodiada por Racing Bulls; con esta resta de unidades, la brecha se estiró a 16 puntos, lo que representa un perjuicio económico millonario en el reparto presupuestario de la categoría para la próxima temporada.