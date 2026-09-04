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Escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y desató la polémica

Flavio Briatore acusó a McLaren de vinculaciones con un juez tras perder el podio de Gasly en Mónaco. Andrea Stella le respondió en vivo.

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Briatore denunció vínculos entre McLaren y uno de los jueces del caso (Foto: Reuters).

Briatore denunció vínculos entre McLaren y uno de los jueces del caso (Foto: Reuters).

La tensión explotó en la Fórmula 1 durante la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Italia. Apenas horas después de que el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA resolviera despojar del podio a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, Flavio Briatore desató un fuerte escándalo. El líder de Alpine acusó directamente a McLaren de mantener un vínculo cercano con uno de los miembros del panel que tomó la decisión e insinuó la donación de vehículos a la fundación del magistrado.

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Durante la rueda de prensa compartida con Andrea Stella (jefe de McLaren) y Frédéric Vasseur (Ferrari), el directivo italiano de 76 años tomó la palabra y disparó: “Esto es muy injusto. Aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel. Uno de los jueces actuó como un fiscal y el problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren”.

Para sostener su postura, el dirigente exhibió material fotográfico e identificó con nombre y apellido al cuestionado: “Filippo Marchino es juez; se comportó de manera muy desagradable durante la audiencia. Se llama One Drop a su fundación y McLaren le donó dos o tres autos. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros”.

Cómo respondió McLaren ante las acusaciones de Flavio Briatore

Sentado al lado del italiano, Andrea Stella intentó inicialmente esquivar el cruce directo para centrarse en el fallo: “Presentamos una apelación porque queríamos asegurarnos de que se buscara claridad sobre la igualdad y la equidad deportivas”. Cabe recordar que tanto McLaren como Red Bull Racing apelaron la medida inicial para reordenar las posiciones de aquella carrera disputada 89 días atrás.

Sin embargo, ante la insistencia del jefe de Alpine, Stella elevó el tono de su discurso para defender el honor de su escudería: “Me parece que el hecho de que esta conferencia tome este rumbo es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”. A su vez, remarcó las consecuencias legales que podrían acarrear estas declaraciones: “Si alguien hace este tipo de acusaciones, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público. El proceso se llevó a cabo con los más altos estándares”.

Por su parte, Frédéric Vasseur prefirió mantenerse al margen de la discusión entre ambos dirigentes, aunque reconoció la complejidad del asunto: “Creo que no fue un caso fácil de juzgar. Puedo entender la frustración de todos. En cuanto al resto de la discusión, dejaré que Andrea y Flavio la resuelvan entre ellos”.

Por qué la FIA le quitó el podio a Pierre Gasly y cómo afecta a Alpine

El fallo dictaminado por la corte compuesta por Michael Grech, Tomas Borec, Luigi Fumagalli y Filippo Marchino anuló la devolución del tercer puesto que la FIA le había concedido previamente a Gasly tras un reclamo por errores de medición en la calle de boxes. Con esta rectificación, el piloto francés retrocedió del tercer al séptimo lugar en Mónaco, lo que reubicó a Isack Hadjar en la tercera posición, Oscar Piastri cuarto, Liam Lawson quinto y Arvid Lindblad sexto.

Esta modificación impacta severamente en las arcas y en la tabla de posiciones de la escudería con sede en Enstone. Alpine perdió nueve puntos clave en el Campeonato de Constructores: previo a desembarcar en Monza, el equipo se encontraba a solo tres unidades de alcanzar la quinta posición custodiada por Racing Bulls; con esta resta de unidades, la brecha se estiró a 16 puntos, lo que representa un perjuicio económico millonario en el reparto presupuestario de la categoría para la próxima temporada.

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