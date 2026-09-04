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Soledad Bayona defenestró a Mario Guerci tras el escándalo con Guada Vázquez y lanzó una frase letal: "La historia..."

En una nota con Puro Show, Soledad Bayona disparó fuertes declaraciones sobre su ex, Mario Guerci, luego del fin de la relación del modelo con la periodista Guadalupe Vázquez.

4 sept 2026, 13:22
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Soledad Bayona defenestró a Mario Guerci tras el escándalo con Guada Vázquez y lanzó una frase letal: La historia...
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Soledad Bayona defenestró a Mario Guerci tras el escándalo con Guada Vázquez y lanzó una frase letal: "La historia..."

Mario Guerci quedó en el centro de la escena en los últimos días por su confusa situación sentimental con Guada Vázquez. El modelo y la periodista vivieron un fugaz pero intenso romance que llegó a su fin y, apenas unos días después, él oficializó su noviazgo con otra mujer. La rapidez de los acontecimientos despertó dudas en Vázquez y generó un fuerte revuelo mediático.

En medio de las repercusiones por lo ocurrido, Soledad Bayona, expareja de Mario Guerci, rompió el silencio y lanzó contundentes declaraciones sobre el modelo. La bailarina, que lo conoció durante su paso por El Bailando y mantuvo una relación con él, fue abordada por Puro Show (El Trece) y dejó entrever que lo sucedido no la habría sorprendido.

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Cuando le preguntaron por su exnovio y la polémica que protagoniza actualmente, Bayona comenzó intentando mantenerse al margen: "Historia pisadísima. Lo pasado, pisado", aseguró, dejando en claro que esa etapa de su vida quedó atrás. Sin embargo, ante la insistencia del cronista, lanzó una sugestiva frase sobre la conducta de Guerci que llamó especialmente la atención: "La historia se repite una y otra vez".

Aunque evitó entrar en detalles sobre lo que vivió durante su relación con el modelo, la bailarina consideró que no necesitaba explicar demasiado: "Yo no voy a hablar. No hace falta, la historia habla sola. Yo no voy a decir más nada, chicos".

Durante la entrevista, también le preguntaron si consideraba a Guerci un "Don Juan" por sus diferentes conquistas amorosas. Lejos de tomárselo con humor, Soledad Bayona rechazó esa definición y cuestionó con dureza determinadas formas de manejarse dentro de una relación: "Yo no sé si a eso ya se le puede decir 'Don Juan'. Ya pasamos. Estamos en otros momentos de la vida donde se entiende que hay cosas que no se hacen, los vínculos son de otra manera y a la gente se la trata de otra manera", reflexionó.

Además, explicó por qué considera que definirlo de esa manera podría suavizar una situación que, desde su mirada, merece ser tomada con mayor seriedad: "Porque ponerle 'Don Juan' tiene un nombre picaresco a algo que es otra cosa en realidad. No, hablemos como tiene que ser", disparó.

Por último, Soledad dejó en claro que su historia con Mario Guerci quedó definitivamente en el pasado y aseguró haber sacado importantes aprendizajes de aquella relación: "Yo ya pasé esa etapa. Yo ya aprendí. Aprendí todo lo que tenía que aprender", concluyó.

¿Qué pasó entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez?

La relación entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez terminó de forma abrupta tras ocho meses de noviazgo debido a un escándalo por presunta infidelidad. La periodista política confirmó la ruptura luego de que el modelo blanqueara públicamente una nueva relación con Laura Ballesteros, lo que evidenció una superposición de fechas respecto a un viaje reciente que la pareja había compartido en las Cataratas del Iguazú. Tras el engaño, Vázquez se mostró tajante en los medios al criticar la falta de honestidad y responsabilidad afectiva de Guerci, sentenciando con la frase: "Yo soy periodista de investigación, no me subestimen".

     

 

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