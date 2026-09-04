Soledad Bayona defenestró a Mario Guerci tras el escándalo con Guada Vázquez y lanzó una frase letal: "La historia..."

Durante la entrevista, también le preguntaron si consideraba a Guerci un "Don Juan" por sus diferentes conquistas amorosas. Lejos de tomárselo con humor, Soledad Bayona rechazó esa definición y cuestionó con dureza determinadas formas de manejarse dentro de una relación: "Yo no sé si a eso ya se le puede decir 'Don Juan'. Ya pasamos. Estamos en otros momentos de la vida donde se entiende que hay cosas que no se hacen, los vínculos son de otra manera y a la gente se la trata de otra manera", reflexionó.

Además, explicó por qué considera que definirlo de esa manera podría suavizar una situación que, desde su mirada, merece ser tomada con mayor seriedad: "Porque ponerle 'Don Juan' tiene un nombre picaresco a algo que es otra cosa en realidad. No, hablemos como tiene que ser", disparó.

Por último, Soledad dejó en claro que su historia con Mario Guerci quedó definitivamente en el pasado y aseguró haber sacado importantes aprendizajes de aquella relación: "Yo ya pasé esa etapa. Yo ya aprendí. Aprendí todo lo que tenía que aprender", concluyó.

¿Qué pasó entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez?

La relación entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez terminó de forma abrupta tras ocho meses de noviazgo debido a un escándalo por presunta infidelidad. La periodista política confirmó la ruptura luego de que el modelo blanqueara públicamente una nueva relación con Laura Ballesteros, lo que evidenció una superposición de fechas respecto a un viaje reciente que la pareja había compartido en las Cataratas del Iguazú. Tras el engaño, Vázquez se mostró tajante en los medios al criticar la falta de honestidad y responsabilidad afectiva de Guerci, sentenciando con la frase: "Yo soy periodista de investigación, no me subestimen".