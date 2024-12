Patricia Bullrich sobre el caso Kueider: "Hay que sacar a todos y de paso limpiamos bastante"

“Que se dejen de joder, si es parte de un sistema, está en boleta del kirchnerismo, es una persona que ha pertenecido a ellos. Habrá querido estar más cerca del Gobierno, iba a ser presidente de una comisión y no lo fue (la de Inteligencia). Que se hagan cargo. Como dijo un presidente uruguayo: ‘Han sido corruptos del primero al último’. Que no joroben, que no digan cosas que no tienen nada que ver", aseveró.

La funcionaria también negó tajantemente los rumores de un acuerdo entre el presidente Javier Milei y Cristina Kirchner tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas puedan ocupar cargos públicos. "¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno", aseguró, y aclaró que la demora en la aprobación responde a la necesidad de realizar ajustes que eviten posibles fraudes.

Patricia Bullrich- 12 años la edad de imputabilidad.jpeg

En la misma línea, respondió al expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó la demora del oficialismo en avanzar con Ficha Limpia. "Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos. ¿Por qué no la sacamos?", señaló, desligándose de responsabilidades al indicar que durante la gestión de Cambiemos no participó en esas decisiones porque estaba enfocada en temas de seguridad y en la conducción del PRO.

Por último, la ministra justificó los tiempos actuales del gobierno de Milei: "Quizás el error fue no haberlo dicho claramente, pero tomarse un poco más de tiempo no significa que no queremos un país sin corrupción".