En la mencionada entrevista, Bullrich había expresado que “formalmente nadie me propuso nada cara a cara”. Y añadió: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.

Milei macri bullrich.jpeg Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei. (Foto: archivo)

El encuentro de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras la victoria de LLA

El presidente electo Javier Milei se reunió el domingo a la noche con el ex mandatario Mauricio Macri y la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje de las elecciones 2023.

El ex presidente Macri y la líder del PRO se acercaron para felicitar al libertario y se mostraron muy conformes con el triunfo de La Libertad Avanza sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Milei y Macri fortalecieron la alianza que entablaron tras la primera vuelta en los últimos días y dialogaron acerca de un nuevo espacio que combina las ideas del "cambio y la libertad". De hecho, entre los cánticos de la noche en el búnker de LLA sobresalió el clásico macrista "Sí se puede, sí se puede".