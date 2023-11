Reunión de la CGT tras los anuncios de Javier Milei: "Nos preocupa que los trabajadores no cobren su salario y su aguinaldo"

“Estamos en contra de cortar la obra pública, vamos a ir tomando resoluciones en base a lo que informe los distintos sectores. Ni un paso atrás en la construcción de un país con justicia social. A Milie le dio la responsabilidad de ser presidente el pueblo y a nosotros de defender a los trabajadores”, sostuvo el líder gremial.

Una “mesa chica ampliada”, según voceros de la central sindical, mantuvo un encuentro en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), ubicada en la avenida Belgrano al 1800, Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, Daer amplió: “La sociedad puso a la CGT en defensa de los trabajadores y no vamos a ser destructivos, vamos a luchar por un país más justo. No vamos a pedir reunión una vez que asuma el nuevo presidente, veremos que pasa”.

Embed

El lema de la CGT es “Ni un paso atrás”

El grupo de gremialistas que participaron de la cita estuvo integrado por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros); Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

“Ni un paso atrás. Por los derechos sociolaborales y la justicia social”, se leía sobre una pantalla mientras los referentes sindicales participaron del encuentro, una señal de que la CGT “bajo ningún punto de vista” aceptará “la pérdida de derechos” de los trabajadores bajo la gestión presidencial de Milei, mencionaron los voceros.

La advertencia de Daer fue: “Si no se pagan los sueldos y el aguinaldo, los trabajadores no tienen la obligación de trabajar. La constitución respeta los pactos laborales y hay que respetarlos. No hay que apurarse, todos tenemos en claro cómo estamos. La importancia de los medios de comunicación es fundamental, deber ser intocables gobierne quien gobierne”.

En los días previos al balotaje, la CGT había ratificado su apoyo a Sergio Massa y en varias oportunidades expresó su preocupación ante un eventual triunfo de Milei y por un futuro gobierno que avance con una propuesta de reforma laboral que, dijeron, arrasa sobre derechos conquistados.