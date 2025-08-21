ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

image.png El bono extra de Anses busca reforzar los ingresos de jubilados. Foto: Jubilados/Internet.

El nuevo esquema de pagos mantiene la estructura de bonos complementarios, pero con un tope más bajo. Los beneficiarios que reciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un refuerzo proporcional para completar el monto de $390.277,17. Este sistema busca equilibrar el impacto de la inflación sin extender el beneficio a quienes superan el nuevo umbral de ingresos.

¿Quiénes siguen cobrando el bono de $70.000 de ANSES?

El bono completo de $70.000 se acredita automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un monto parcial que completa su ingreso hasta alcanzar los $390.277,17. Los jubilados con haberes superiores a $390.277,17 no recibirán el refuerzo.

El cronograma de pagos sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo. El bono se deposita junto con el haber mensual sin requerir trámites adicionales, pero ahora con un alcance más limitado que en meses anteriores.