Actualidad
Tiempo
Pronóstico
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Vuelve el mal tiempo este viernes: hasta cuándo están pronosticadas las lluvias

El SMN anticipó chaparrones y fuertes ráfagas para este viernes en el AMBA, pero desde el sábado el clima mejorará con días más fríos y sin lluvias.

La madrugada del viernes 22 de agosto se presentará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará con intensidad, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la mañana y la tarde se prevén chaparrones acompañados por un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que llegarán a los 59 km/h. Durante la noche cesarán las lluvias, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 13° de mínima y 18° de máxima.

smn alerta

El sábado marcará un cambio de panorama: sin lluvias y con cielo mayormente despejado por la mañana, aunque algo nublado en la tarde. La temperatura mínima será de y la máxima alcanzará los 15°. Para el domingo, el clima continuará estable, con un amanecer frío de y una máxima en torno a los 17°, con sol en la primera mitad del día y algunas nubes hacia la tarde y la noche.

El inicio de la próxima semana anticipa condiciones casi primaverales en la Ciudad de Buenos Aires: entre el lunes y el miércoles, las mínimas se ubicarán en 10° y las máximas rondarán los 20°, con jornadas soleadas y cielo despejado.

En la provincia de Buenos Aires, el SMN advirtió que durante la madrugada del viernes lloverá en la mayoría de las localidades. Se esperan tormentas más intensas en Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, Azul, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos. Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la costa atlántica, especialmente en Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y Pinamar. En el resto de la provincia solo se prevén lluvias aisladas en el sur, mientras que hacia el oeste predominará el cielo nublado. El sábado y domingo se consolidará la mejora, con nubosidad parcial pero sin lluvias.

Alertas en el interior del país

El viernes comenzará con alertas amarillas en varias provincias por viento, tormentas y nevadas. La advertencia por fuertes ráfagas rige en La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires (límite con La Pampa), sur de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y el este de Formosa y Chaco.

En Corrientes y Misiones también se emitió alerta por tormentas, mientras que en el área cordillerana de Neuquén, Mendoza y San Juan rige advertencia por nevadas, a lo que se suma el viento intenso en estas dos últimas provincias.

