Vuelve el mal tiempo este viernes: hasta cuándo están pronosticadas las lluvias

En la provincia de Buenos Aires, el SMN advirtió que durante la madrugada del viernes lloverá en la mayoría de las localidades. Se esperan tormentas más intensas en Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, Azul, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos. Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la costa atlántica, especialmente en Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y Pinamar. En el resto de la provincia solo se prevén lluvias aisladas en el sur, mientras que hacia el oeste predominará el cielo nublado. El sábado y domingo se consolidará la mejora, con nubosidad parcial pero sin lluvias.

Alertas en el interior del país

El viernes comenzará con alertas amarillas en varias provincias por viento, tormentas y nevadas. La advertencia por fuertes ráfagas rige en La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires (límite con La Pampa), sur de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y el este de Formosa y Chaco.

En Corrientes y Misiones también se emitió alerta por tormentas, mientras que en el área cordillerana de Neuquén, Mendoza y San Juan rige advertencia por nevadas, a lo que se suma el viento intenso en estas dos últimas provincias.