Política
Luis Alfonso Petri
Movilización
Petri tildó a la movilización en el Congreso como "una protesta criminal" y pidió aplicar el Código Penal

El diputado sostuvo que los incidentes frente al Parlamento fueron protagonizados por “delincuentes”, aseguró que la iniciativa es “absolutamente necesaria” para el país y celebró que se trate una “reforma posible” tras las negociaciones del Gobierno.

Petri tildó a la movilización en el Congreso como una protesta criminal y pidió aplicar el Código Penal
Tensión en el Congreso: la Policía motorizada dispersa la manifestación
tension en el congreso: la policia motorizada dispersa la manifestacion

El ex ministro de Defensa planteó que la versión final de la reforma laboral "sirve, más allá de las modificaciones" porque, dijo, "es absolutamente necesaria" la actualización de la legislación laboral "para este momento de la República Argentina".

"Tenemos que lograr la reforma posible y eso muchas veces supone concesiones, supone diálogo, que era lo que nos reclamaban y hemos dialogado. Vamos a votar una reforma que va a ser votada por 43, 44 senadores", celebró.

Los incidentes en la protesta

En los estudios de A24, Petri definió a los incidentes que ocurrieron esta tarde en la marcha frente al Congreso como "una asociación ilícita" y planteó que "esto no es la criminalización de la protesta, es una protesta criminal".

"Estos son delincuentes, no están defendiendo trabajadores. No hay mucho qué pensar con solo ver las imágenes y repasar el Código Penal y reparar en el delito de daños, que tiene una pena agravada de cuatro años", reclamó sobre el accionar judicial y señaló que quienes se manifestaron querían "impedir el normal funcionamiento de una de las cámaras del Congreso de la Nación".

"Estos tipos no solamente son minoritarios en las calles sino que son minoritarios en las urnas, porque se presentan a elecciones, y obtienen porcentajes prácticamente irrisorios. Dicen representar a los trabajadores, no los representan. Representan a sus cajas, tanto los partidos que se convocaron hoy como los gremios, los únicos que buscan es conservar sus privilegios y sus cajas", apuntó contra los partidos de izquierda y los dirigentes gremiales.

Y retrucó que si a esos sectores "les importaran los trabajadores, no deberíamos tener la cifra de trabajadores registrados prácticamente estancada hace 15 años".

Petri sobre la CGT: "Me parece saludable que se hayan retirado"

El diputado también valoró que la CGT no haya tenido que ver con los incidentes en Plaza Congreso y valoró: "Me parece saludable que se hayan retirado, porque una cosa es peticionar frente a las autoridades, el derecho de reunión que está garantizado constitucionalmente, y otra cosa son estas acciones delincuenciales.

