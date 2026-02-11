Petri tildó a la movilización en el Congreso como "una protesta criminal" y pidió aplicar el Código Penal

"Estos son delincuentes, no están defendiendo trabajadores. No hay mucho qué pensar con solo ver las imágenes y repasar el Código Penal y reparar en el delito de daños, que tiene una pena agravada de cuatro años", reclamó sobre el accionar judicial y señaló que quienes se manifestaron querían "impedir el normal funcionamiento de una de las cámaras del Congreso de la Nación".

"Estos tipos no solamente son minoritarios en las calles sino que son minoritarios en las urnas, porque se presentan a elecciones, y obtienen porcentajes prácticamente irrisorios. Dicen representar a los trabajadores, no los representan. Representan a sus cajas, tanto los partidos que se convocaron hoy como los gremios, los únicos que buscan es conservar sus privilegios y sus cajas", apuntó contra los partidos de izquierda y los dirigentes gremiales.

Y retrucó que si a esos sectores "les importaran los trabajadores, no deberíamos tener la cifra de trabajadores registrados prácticamente estancada hace 15 años".





Petri sobre la CGT: "Me parece saludable que se hayan retirado"

El diputado también valoró que la CGT no haya tenido que ver con los incidentes en Plaza Congreso y valoró: "Me parece saludable que se hayan retirado, porque una cosa es peticionar frente a las autoridades, el derecho de reunión que está garantizado constitucionalmente, y otra cosa son estas acciones delincuenciales.