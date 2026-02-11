El crudo relato de Sergio Lapegüe tras el dramático asalto a su madre: "Le robaron la..."

Minutos después recibió un llamado de su sobrina que lo alertó de lo sucedido. “Me llama mi sobrina, me dice: ‘Robaron a la abuela’, y salgo corriendo”, recordó. Al llegar, encontró la puerta abierta y temió lo peor: “Empujo la puerta de madera… y había gritos”.

Durante el asalto, las cuidadoras fueron reducidas mientras los delincuentes exigían dinero y buscaban una supuesta caja fuerte. “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la caja fuerte?”, repetían una y otra vez, mientras la mujer no podía responder por su estado de salud.

Además del efectivo, los ladrones se llevaron objetos de enorme valor emocional para la familia. Entre ellos, una joya muy especial. “Le robaron la alianza que tenía de mi papá”, contó con profundo dolor.

Lapegüe también recordó que no es la primera vez que su madre es víctima de un hecho de extrema violencia. En otro robo ocurrido años atrás, cuando su padre aún vivía, la situación fue aún más brutal. “La quemaron con una plancha, torturándola, pidiéndole la plata y diciéndole: ‘Yo a vos, vieja, te mato y me voy en libertad’”, reveló.

Por último, el periodista se refirió al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad que se discute en el Congreso y planteó la necesidad de una respuesta estatal frente a este tipo de delitos, aunque reconoció sentir tristeza por el destino de jóvenes que terminan involucrados en hechos criminales.

Cómo encontró Sergio Lapegüe la casa de su madre tras el robo

Sergio Lapegüe mostró en primera persona el devastador estado en el que quedó la casa de su madre tras el violento asalto ocurrido a pocos metros de su propia vivienda. El periodista llegó apenas minutos después de enterarse del robo y registró con su celular cada rincón destruido por los delincuentes, que estuvieron cerca de una hora dentro del domicilio.

Según relató Lapegüe, los ladrones revolvieron absolutamente todo, rompieron las cámaras de seguridad y se llevaron el disco rígido para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. En las imágenes se escucha llorar a una de las cuidadoras, quien habría sido obligada a recorrer la casa mientras los asaltantes buscaban dinero y luego fue encerrada en un baño.

El conductor también habló con América Noticias, donde describió con angustia cómo encontró el lugar. “En el piano, es el único momento en el que conectamos”, expresó, conmovido por el valor emocional de los objetos desparramados. Y agregó mientras recorría el living: “Mira cómo tiraron todo, no se puede así”.

Lapegüe contó además que la Policía llegó casi al mismo tiempo que él: “Cuando voy entrando, me encuentro con la policía, que llegó a los dos minutos que me enteré yo”.

En el video se observan habitaciones completamente dadas vuelta, camas movidas, cajas vaciadas, roperos abiertos y pertenencias esparcidas por todos lados. Frente a ese panorama, el periodista no pudo ocultar su bronca: “Que injusto todo esto”.

Con profundo dolor, recordó que no se trata del primer episodio de este tipo que sufre su familia: “Quinto robo acá, segundo de esta violencia. Mi mamá, que sufre alzheimer, no les importa nada”, concluyó, visiblemente afectado.