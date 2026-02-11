Wanda Nara fulminó a la China Suárez con un explosivo descargo: "Todo por dinero"
Wanda Nara publicó un mensaje explosivo, lanzó dardos contra Mauro Icardi y dejó frases que van directo a la China Suárez. Mirá.
Wanda Nara fulminó a la China Suárez con un explosivo descargo: "Todo por dinero"
Wanda Nara posteó en redes un mensaje que generó un verdadero terremoto. Aunque evitó mencionar nombres propios, sus palabras fueron interpretadas como un misil directo hacia Eugenia "La China" Suárez, en medio de la tensión que vuelve a rodear su historia con Mauro Icardi.
La empresaria arrancó con una frase filosa dirigida a su ex: “Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”. Con esa línea dejó entrever que el conflicto no sólo es mediático, sino que también tendría derivaciones legales.
Pero el mensaje no quedó ahí. En otro tramo, advirtió: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”, dejando en claro su preocupación por el entorno familiar y elevando el tono de la disputa.
La frase más resonante llegó después y fue leída como un dardo directo a la actriz: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.
Sobre el final, Wanda dejó una reflexión con tono desafiante: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.
El posteo no tardó en viralizarse y volvió a poner en el centro de la escena una guerra que, lejos de apagarse, suma nuevos capítulos cada semana.
Cuál fue el posteo de la China Suárez que luego borró
La China Suárez tampoco se quedó callada tras el video que circuló como supuesto beso de Mauro Icardi con otra mujer. En una historia de Instagram, fue irónica y directa: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió entre emojis de risa, dejando en claro que para ella no se trataba de su pareja.
Incluso compartió una imagen donde aparece Lucas Torreira, compañero de Icardi en Galatasaray, acompañada por un mensaje contundente: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.
Sin embargo, minutos después de publicar todo, Eugenia decidió borrar las historias, en lo que muchos interpretaron como un intento por bajar la espuma del escándalo.
Mientras tanto, la novela sigue sumando capítulos y vuelve a tener a Icardi, Wanda y la China en el centro de todas las miradas. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a soltar el tema.