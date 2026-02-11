Wanda Nara fulminó a la China Suárez con un explosivo descargo: "Todo por dinero"

Sobre el final, Wanda dejó una reflexión con tono desafiante: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

El posteo no tardó en viralizarse y volvió a poner en el centro de la escena una guerra que, lejos de apagarse, suma nuevos capítulos cada semana.

Tweet Wanda Nara 2

Cuál fue el posteo de la China Suárez que luego borró

La China Suárez tampoco se quedó callada tras el video que circuló como supuesto beso de Mauro Icardi con otra mujer. En una historia de Instagram, fue irónica y directa: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió entre emojis de risa, dejando en claro que para ella no se trataba de su pareja.

Incluso compartió una imagen donde aparece Lucas Torreira, compañero de Icardi en Galatasaray, acompañada por un mensaje contundente: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.

Sin embargo, minutos después de publicar todo, Eugenia decidió borrar las historias, en lo que muchos interpretaron como un intento por bajar la espuma del escándalo.

Mientras tanto, la novela sigue sumando capítulos y vuelve a tener a Icardi, Wanda y la China en el centro de todas las miradas. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a soltar el tema.