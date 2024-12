Piden a Nación que transfiera rutas nacionales a una provincia por la muerte de 60 personas en un año

Frente a esta situación, el gobierno santafesino reclamó a Nación que mejore el Estado de esas rutas o -de no querer hacerse cargo- que las traspase a la provincia. “En las rutas hay muertos y lamentablemente va a seguir habiendo, pero a Nación no le importa. Les mando mensajes a los de Vialidad, les digo que hubo otro muerto. Creo que si ese muerto fuera en Capital Federal, el Obelisco o en la General Paz, ahí invertirían para evitarlo, porque para Buenos Aires hay recursos pero para el interior no”, dijo el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico.

Según relató, hubo reiterados pedidos a Nación para que aborde el tema pero no hubo respuesta por la falta de mantenimiento y el mal estado de las rutas nacionales: “para Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”.

pullaro.jpeg

“No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”, concluyó.

Además, advirtieron que en caso de falta de respuesta, irán a la Corte Suprema.