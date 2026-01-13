Ángel de Brito dio una información bomba sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Está todo..."

Embed

Qué dijo Leticia Siciliani de Luciano Castro y Grisdela Siciliani

Luciano Castro reconoció públicamente que Griselda Siciliani se encuentra muy enojada tras la infidelidad que salió a la luz y admitió que la exposición mediática del tema la avergonzó profundamente. Visiblemente arrepentido, el actor habló de su responsabilidad en el conflicto e incluso aceptó que suele “autoboicotearse”. En ese contexto, quien también fue consultada por el escándalo fue su cuñada, Leticia Siciliani, que no esquivó el tema y dejó en claro su apoyo a su hermana.

La actriz mantiene un vínculo cercano con Castro, no solo por el lazo familiar sino también por haber compartido años de trabajo en distintas ficciones. Por eso, su palabra generaba expectativa. En diálogo con A la Tarde (América TV), Leticia fue prudente y marcó un límite claro al referirse a la situación: “Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella”.

Respecto a los rumores de separación, aseguró no tener información concreta que confirme una ruptura. “Estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación”, comentó, dejando entrever que, puertas adentro, el vínculo seguiría en pie.

Sin embargo, sí se permitió una crítica directa hacia la actitud de Luciano frente a lo ocurrido. En sintonía con el tono que dominó las redes y los medios, Leticia no ocultó la vergüenza ajena que le generaron los audios que se viralizaron. “Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso”, lanzó, con sinceridad.

Y cuando fue consultada sobre la defensa pública que hizo su cuñado, lejos estuvo de respaldarlo sin matices. “Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano”, remató, dejando en claro que, aunque hay afecto, también hay reproches.