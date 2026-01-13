A24.com

Ángel de Brito dio una información bomba sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Está todo..."

Tras una comunicación con Griselda Siciliani, Ángel de Brito brindó detalles sobre cómo quedó el vínculo de la actriz con Luciano Castro, en medio de los rumores de que estarían separados tras las infidelidades.

13 ene 2026, 22:13
Luego de una comunicación con Griselda Siciliani, Ángel de Brito brindó detalles sobre cómo quedó su vínculo con Luciano Castro, en medio de los rumores de que estarían separados tras las infidelidades.

Ángel de Brito reveló una información de último momento sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en medio del escándalo desatado por los audios que se filtraron y que el actor habría enviado a la danesa Sarah Borrell, a los que ahora se sumarían otros mensajes dirigidos a Valeria López, la mujer a la que también habría intentado conquistar.

El conductor habló con la actriz y negó el rumor de la separación que comenzó a circular con fuerza. Por ahora, en medio del caos, parece que todo sigue igual, como si nada hubiese ocurrido. Sobre el murmullo que se generó, confesó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Luego de que el conductor de LAM (América TV) aclaró que está con un proyecto en cine del que todavía no se puede decir nada. “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, leyó Ángel el mensaje enviado por Siciliani.

“Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien,cerró la actriz, aclarando que está analizando la situación.

Qué dijo Leticia Siciliani de Luciano Castro y Grisdela Siciliani

Luciano Castro reconoció públicamente que Griselda Siciliani se encuentra muy enojada tras la infidelidad que salió a la luz y admitió que la exposición mediática del tema la avergonzó profundamente. Visiblemente arrepentido, el actor habló de su responsabilidad en el conflicto e incluso aceptó que suele “autoboicotearse”. En ese contexto, quien también fue consultada por el escándalo fue su cuñada, Leticia Siciliani, que no esquivó el tema y dejó en claro su apoyo a su hermana.

La actriz mantiene un vínculo cercano con Castro, no solo por el lazo familiar sino también por haber compartido años de trabajo en distintas ficciones. Por eso, su palabra generaba expectativa. En diálogo con A la Tarde (América TV), Leticia fue prudente y marcó un límite claro al referirse a la situación: “Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella”.

Respecto a los rumores de separación, aseguró no tener información concreta que confirme una ruptura. “Estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación”, comentó, dejando entrever que, puertas adentro, el vínculo seguiría en pie.

Sin embargo, sí se permitió una crítica directa hacia la actitud de Luciano frente a lo ocurrido. En sintonía con el tono que dominó las redes y los medios, Leticia no ocultó la vergüenza ajena que le generaron los audios que se viralizaron. “Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso”, lanzó, con sinceridad.

Y cuando fue consultada sobre la defensa pública que hizo su cuñado, lejos estuvo de respaldarlo sin matices. “Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano”, remató, dejando en claro que, aunque hay afecto, también hay reproches.

Embed

     

 

