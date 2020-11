"Políticos que no dan el ejemplo": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

Jonatan Viale, en Realidad Aumentada, analizó el comportamiento de algunos referentes argentinos entre sus palabras y sus actos. En su editorial titulado "políticos que no dan el ejemplo", el conductor evaluó el accionar del Gobierno, Alberto Fernández y Patricia Bullrich, entre otros; y señaló: "Lo gestual en la política importa tanto como el contenido".

"Dicen que los políticos tienen que ser y parecer, tienen que dar el ejemplo. Sin embargo, en Argentina no lo hacen. Nos dicen que no hagamos reuniones sociales adentro con más de 10 personas o que no ahorremos en dólares, pero ellos lo hacen. Ajustan con los jubilados, pero sus jubilaciones de privilegio no se tocan".

"Hace 8 meses que nos retan. Sin embargo, el Presidente de la Nación nunca entendió que él no estaba dando el ejemplo y ahora tenemos el problemón que se generó después de la cena del domingo en Jujuy con Evo Morales. Más de 20 personas en un lugar cerrado, sin distanciamiento y tapabocas. Béliz contagiado y entonces el Presidente y varios ministros aislados en Olivos"

"Para algunos, dar el ejemplo es una frivolidad. Para otros, dar el ejemplo no hace a la forma, si no al fondo. Lo gestual en la política importa tanto como el contenido. Ser y parecer, sino te devoran. Te dicen que ahorres en pesos, pero ellos siguen en verdes. Dar el ejemplo parece una pavada, pero a veces lo es todo".

"En campaña te prometen aumento para los jubilados y lo primero que hacen es ajustar las jubilaciones. Y mientras a vos te ajustan, ellos mantienen sus jubilaciones de privilegio. La de ellos es intocable"

"Patricia Bullrich nos vive diciendo que hay que cuidar la República, pero usó los pasajes de la senadora Rodríguez Machado para hacer un viaje fugaz a Córdoba el 8N. Patricia, no tenés que usar nuestra plata para ir a una marcha partidaria porque si no estás haciendo lo mismo que criticás. La oposición también tiene que dar el ejemplo"

"¿Por qué echaron a María Eugenia Bielsa del Ministerio de Hábitat? ¿Era mala funcionaria o algunos movimientos piqueteros la volvían loca para manejar una caja de $ 8 mil millones? Curiosamente, el primer ministro en ser echado es la persona que pocos años atrás había dicho con claridad 'nosotros robamos y eso está mal'. El nuevo ministro será Jorge Ferraresi, que inauguró en Avellaneda como intendente la plaza 'República Bolivariana de Venezuela" y homenajeó a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un gran ejemplo. La política, los gobiernos y las transformaciones se hacen con ejemplos y en Argentina escasean".