Por qué Javier Milei calificó de "parásito" a Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

Las críticas de Javier Milei a Silvina Batakis

silvina batakis (2).jpg

"Lo que más me preocupa de la casta política es su desconexión con la realidad, gente que nunca en su vida trabajó en el sector privado. El mejor ejemplo es Batakis, nunca tocó un laburo en el sector privado", sostuvo Milei. Y, respecto del rol de la funcionaria, agregó "que es parte del problema y no de la solución".

"Tiene el CUIL invicto en el sector privado. Pero ella no es la única, la pseudooposición también tiene un montón de esos parásitos. Están en todos lados. Además, no tienen contacto con la gente, están desconectados y no se dan cuenta", arremetió.

Javier Milei aseguró que no se reuniría con Cristina Kirchner

Cristina Kirchner.jpeg ¿Cuándo hablará Cristina Kirchner?

A diferencia del economista Carlos Melconian, que a pesar de su afinidad con Mauricio Macri se reunió con Cristina Kirchner para debatir el contexto económico de la Argentina, Javier Milei aseguró que no se reuniría con la vicepresidenta bajo ninguna circunstancia.

"No tendría una reunión, porque mis propuestas las hago públicamente. Yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y a diferencia de todos los demás, yo tengo las agallas par hacerlo”, concluyó.