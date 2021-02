El Presidente advirtió a los exportadores que podría subir las retenciones o poner cupos

"No pueden trasladar a los argentinos los precios internacionales", dijo Alberto Fernández. (Foto: AFP)

El presidente Alberto Fernández advirtió que el Gobierno podría "subir las retenciones o poner cupos" si los exportadores de alimentos trasladan a sus productos "los precios internacionales". Afirmó que esto no significa que su administración esté "contra el campo", sino "a favor de la mesa de los argentinos".

"El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o a China a un precio enorme. Yo necesito que exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales", indicó en una entrevista con Página/12.

Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó Fernández, tras lo cual pidió al sector del agro "entender que son parte de la Argentina".

En contraposición con el sector de la carne, el mandatario afirmó que "los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso" y precisó: "A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente".