Presupuesto 2023: el Gobierno desmiente que haya un ajuste en los fondos para la educación

La funcionaria, que responde en forma directa al presidente Alberto Fernández y tiene despacho en Casa Rosada, insistió en señalar que la "Educación, la Ciencia y la Tecnología siguen siendo los sectores con mayor prioridad" del Gobierno de cara al año que viene.

En rueda de prensa tras participar de la inauguración de la 39° sesión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que abrió el presidente Alberto Fernández este lunes en el CCK, Marcó del Pont respondió al ser consultada sobre las críticas que recibió el Gobierno desde distintos sectores de la oposición en el Congreso, que denunció un fuerte recorte presupuestario de las partidas destinadas a Educación en el presupuesto 2023 que debate el Congreso.

Por el contrario, Del Pont aseguró que "no estamos advirtiendo que haya un recorte en términos de prioridades" y agregó que "el sector público es el que más creció. El objetivo es que en términos reales el gasto en educación no decrezca, o sea decrezca un poco por debajo de la inflación, pero no en términos reales", reconoció la funcionaria, economista y ex titular de la AFIP.

"Todos los que estamos trabajando en la economía tenemos como prioridades no solo el desarrollo de las exportaciones para hacer crecer el sector externo y del desarrollo de exportaciones con valor agregado como el litio, el hidrógeno", y en ese marco, puso como ejemplo que "el financiamiento, del ministerio -Ciencia y Tecnología es muy importante".

"Se han aumentado los financiamientos de organismos como IMPSA, INVAP, y el CONICET. Ese es el mensaje del Gobierno: que Argentina sea no solo exportador de productos primarios, sino que pueda desarrollar la capacidad de generar exportaciones con valor agregado y tecnología", agregó Marcó del Pont.

Las Críticas de la oposición por la reducción del Presupuesto 2023 en educación

Los recortes en el presupuesto educativo son mucho mayores que en otras áreas, incluyendo el gasto político. Esto se desprende de un informe de Argentinos por la Educación que fue publicado el domingo por A24.com. Ese informe fue entregado al presidente Alberto Fernández que lo está estudiando en su despacho.

De ese informe se desprende que:

El ajuste en términos reales del presupuesto educativo nacional para 2023 es del 15,5%.

Es el segundo presupuesto más bajo de los últimos 11 años. El récord también lo tiene el gobierno de Alberto, cuando en 2020 ajustó un 15,6%.

El ajuste en educación es el doble que el ajuste general que se ve en todo el presupuesto, que es del 6,8%.

Por si fuera poco, ese 15,5% de ajuste se suma al 5% de recorte proyectado para la ejecución de gastos de este año.

Tras la difusión del informe, llovieron las críticas tanto del oficialismo como de la oposición por este recorte.

"Este es el mismo gobierno que cerró durante dos años las escuelas, que se negó a abrir la discusión sobre las posibilidades de volver a la presencialidad cuando ya había evidencia absoluta que se podía hacer", planteó la ministra de educación porteña Soledad Acuña. "Tenemos que ver efectivamente como va a ser la redistribución hacia el interior de los programas pero vemos en los primeros informes que una de las partidas que más se reduce es la de evaluación, se reduce al 50%", criticó.

También el exministro de Alberto Fernández, Nicolás Trotta planteó vía Twitter: "A la educación siempre más, nunca puede ser instrumento de reducción presupuestaria". Y agregó: "Confío en que la administración nacional y las diversas fuerzas políticas en el Congreso garantizarán la tendencia de aumento de la inversión educativa como herramienta para enfrentar los desafíos educativos y promover una educación transformadora y de calidad".

Según ese informe de Argentinos por la Educación, los mayores ajustes se darían en áreas muy sensibles:

“Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-50,4%).

“Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” (-35,3%).

“Actividades Centrales” (-34,6%).

“Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo (en pesos constantes de 2022)”, dice el documento.

Educación está entre las seis áreas que efectuarán mayores ajustes en 2023, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).

Tras las críticas, el oficialismo aceptaba debatir cambios esta semana en el Congreso.